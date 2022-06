Clenbuterol – jak, brać żeby schudnąć?

Sięgając po silnie działające leki wycofane z obrotu, narażamy się na ogromne niebezpieczeństwo, o którym nie poinformują nas osoby handlujące nielegalnymi środkami. Warto też wiedzieć, że nigdy nie mamy pewności co do tego, po jaki środek faktycznie sięgamy i skąd on pochodzi, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla naszego zdrowia oraz życia. Clebuterol to lek, który zyskał popularność jako spalacz tłuszczu, mimo że jego pierwotne działanie miało być inne.

W Stanach Zjednoczonych i w Europie został wycofany z obrotu już w 1988 roku, ponieważ niesie negatywne skutki dla zdrowia. Stosowanie Clenbuterolu może obciążyć organizm i wywołać choroby układu nerwowego, ale nie odstrasza to tych, którzy wierzą, że wspomoże on spalanie tłuszczu. Co trzeba wiedzieć o Clenbuterolu i dlaczego środek ten został wycofany z rynku farmaceutycznego?

Clenbuterol na odchudzanie

Clenbuterol to lek, który został wycofany z rynku farmaceutycznego jako lek szkodliwy na astmę, a do dziś jest stosowany w sposób nielegalny jako środek z zakresu spalaczy tłuszczu. Jest to środek pobudzający, który wywiera negatywny wpływ na organizm i może doprowadzić do katastrofalnych skutków ubocznych. Prowadzi do poprawienia wydolności organizmu i wspiera procesy termogenezy, dzięki czemu pozwala osiągnąć spektakularne efekty w zakresie odchudzania. Skutki stosowania clenbuterolu mogą być jednak opłakane dla zdrowia.

Nielegalne leki na odchudzanie

Handel nielegalnymi lekami kwitnie, a jego ofiarami stają się coraz częściej bardzo młode i zdeterminowane osoby, dla których szczupła, atrakcyjna sylwetka jest ważniejsza niż stan zdrowia. Oferty sprzedaży tego typu specyfików zachwalają jedynie ich wyjątkowe efekty działania i nie informują o zagrożeniu, jakie za sobą niosą. Powoduje to, że nieświadome ryzyka osoby nie tylko inwestują duże pieniądze w rujnowanie swojego zdrowia, ale także polecają nielegalne leki innym, co dodatkowo nakręca intratny biznes.

Kiedyś Clenbuterol był stosowany przede wszystkim przez kulturystów, którzy chcieli wyrzeźbić idealną muskulaturę, jednak obecnie środek ten stał się popularnym spalaczem tłuszczu, po który sięgają coraz młodsze osoby. Efektem takiego postępowania staje się nie tylko uzależnienie od leków, ale również uszkodzenie wątroby i innych narządów wewnętrznych, które może doprowadzić do trwałego kalectwa oraz przedwczesnej śmierci.

Clenbuterol – działanie

Clenbuterol nie jest lekiem odchudzającym. Preparat ten to lek na astmę, który został wycofany z obrotu na terenie m.in. USA i Europy w 1988 roku. Powodem zaprzestania jego stosowania były skutki uboczne terapii. Nie oznacza to, że nie ma chętnych do jego stosowania – środek ten ze względu na działanie przyśpieszające spalanie tkanki tłuszczowej oraz budowę masy mięśniowej stał się często stosowanym w sporcie dopingiem.

Clenbuterol to silnie działający steryd o właściwościach rozszerzających oskrzela. Z tego względu lek ten był stosowany u chorych z astmą i jest chętnie przyjmowany przez sportowców w celu poprawy zdolności wysiłkowych. Stosowany w odpowiednich dawkach, wykazuje działanie termogenne i anaboliczne, więc pozwala czerpać energię z rezerwy tłuszczowej oraz szybciej wyrzeźbić idealną muskulaturę.

Obecnie Clenbuterol dopuszczony jest jedynie do stosowania w weterynarii, w przypadku wystąpienia ciężkich postaci astmy u koni. Nie może być stosowany w leczeniu zwierząt biorących udział w wyścigach ze względu na to, że poprawia zdolności wysiłkowe.

Można podejrzewać, że to właśnie z rynku leków weterynaryjnych Clenbuterol trafia do zdeterminowanych i nastawionych na szybkie odchudzanie oraz budowę masy mięśniowej sportowców, amatorów sportów siłowych i sylwetkowych oraz nieświadomych zagrożenia zwykłych śmiertelników, dla których osiągnięcie idealnej sylwetki jest ważniejsze niż zdrowie.

Kto używa Clenbuterol i dlaczego?

Clenbuterol to lek, który stosowano w leczeniu astmy oskrzelowej. Ten silnie działający steryd rozszerzający oskrzela stanowił ratunek dla ciężko chorych osób. Ze względu na swoje działanie poprawiające metabolizm po clenbuterol sięgały osoby, które chciały stracić na wadze – nie tylko kulturyści, ale również ci, którzy pragną schudnąć.

Clenbuterol jako niedozwolony środek dopingujący

Clenbuterol uznawany jest jako niedozwolony środek dopingujący. Lek ten prowadzi do zwiększonego wydatkowania energii, a także do spalania tłuszczu. Rozszerza oskrzela, poprawia zatem wydolność organizm i daje więcej siły. Ze względu na właściwości metaboliczne sięgają po niego kulturyści i osoby, które chcą stracić zbędne kilogramy.

Należy pamiętać, że clenbuterol jest środkiem dopingującym niedozwolonym, który w dodatku ma katastrofalne skutki dla zdrowia. Może doprowadzić do problemów neurologicznych, zaburzeń gospodarki hormonalnej, zaburzeń układu krążenia czy zaburzeń rytmu serca.

Clenbuterol tabletki – skutki uboczne

Skutki uboczne stosowania Clenbuterolu mogą zagrozić zdrowiu i życiu. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że przyjmowanie Clenbuterolu może doprowadzić do powstania zmian w wątrobie oraz mięśniach.

Oprócz tego, że lek ten niszczy wątrobę, wpływa na układ hormonalny i może doprowadzić do nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Clenbuterol negatywnie wpływa także na układ rozrodczy, a jego stosowanie jest jedną z przyczyn trwałej niepłodności – problem ten występuje przede wszystkim u mężczyzn stosujących lek przez dłuższy czas. Do innych skutków ubocznych przyjmowania Clenbuterolu można zaliczyć, m.in. bezsenność, objawy neurologiczne, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia, nadmierną potliwość, nadmierne pobudzenie oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli wymioty i nudności.

Podsumowując, Clenbuterol nie jest suplementem diety, ale niebezpiecznym i niedopuszczonym do stosowania w Polsce lekiem. Jego stosowanie obarczone jest ogromnym ryzykiem utraty zdrowia oraz może prowadzić do przedwczesnej śmierci np. w wyniku zawału lub udaru.

Clenbuterol - działania niepożądane

Clenbuterol może wywoływać:

podwyższone ciśnienie krwi

choroby układu krążenia

kołatanie serca

drżenie ciała

bóle w klatce piersiowej

nadmierne pocenie

szkodliwe działanie na układ nerwowy

bóle głowy



zawroty głowy

skurcze mięśni

Clenbuterol – stosowanie i dawkowanie

Clenbuterol występuje na rynku w formie tabletek, kropli, syropów. Dawkowanie leku powinno być bardzo ostrożne, ponieważ preparat ten negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, może też zaburzać ciśnienie krwi. Podaje się go w niewielkich dawkach, ponieważ może doprowadzić do trwałych uszkodzeń w organizmie, zmian w układzie hormonalnym i nerwowym, a także zmian w układzie krążenia.

Dawkowanie Clenbuterolu rozpoczyna się od dawek minimalnych, które mogą zostać zwiększone w zależności od zakresu treningu. Poprawiają zdolności wysiłkowe, wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej, ale im są wyższe, tym silniej negatywnie oddziałują na organizm.

Clenbuterolu - przeciwwskazania

Clenbuterol jest lekiem wycofanym z obrotu, więc nie powinno się go w ogóle stosować. Skutki uboczne Clenbuterolu mogą być opłakane i każda osoba, która decyduje się na przyjmowanie tego leku powinna być tego świadoma.

Clenbiterol jest lekiem przeciwnadciśnieniowym, który może powodować choroby układu sercowo-naczyniowego i neurologiczne.

Czytaj też:

Dieta odchudzająca na bazie mrożonek. Czy jest zdrowa?