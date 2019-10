Witaminy B6 i B12 związane ze zwiększonym ryzykiem bardzo poważnych złamań

Witaminy i suplementy mineralne stają się coraz bardziej popularne. Wiele osób sięga po nie bezpodstawnie, często pod wpływem reklam. W nowym badaniu naukowcy byli szczególnie zainteresowani witaminami B6 i B12. Obie pełnią wiele istotnych funkcji w ludzkim organizmie, ale też obie można dostarczyć dzięki zbilansowanej diecie. Niekonieczne są suplementy diety.

Witamina B6 i B12 – funkcje

Oto kilka najciekawszych funkcji witaminy B6:

pomaga zachować nieskazitelną skórę i opóźnia procesy starzenia się,



odgrywa kluczową rolę w usuwaniu niepożądanych substancji chemicznych z organizmu,



poprawia stan naczyń krwionośnych,



ma pozytywny wpływ na produkcję „dobrych hormonów”, takich jak serotonina,



poprawia samopoczucie i koncentrację,



zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji,



jest niezbędna do wytworzenia hemoglobiny we krwi, a to oznacza, że zapobiega anemii,



zmniejsza ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej,



łagodzi stany zapalne.

Witamina B12 jest ważna dla funkcjonowania układu nerwowego, trawiennego, naczyniowego i rozrodczego. Reguluje produkcję hormonów, wspiera zdrowy układ odpornościowy oraz buduje czerwone krwinki i DNA. Jest to również ważne dla metabolizmu białek i konwersji węglowodanów w glukozę.

Witaminy B6 i B12 a ryzyko złamania szyjki kości udowej

Wcześniej autorzy ostatniego badania opublikowali wtórną analizę z wykorzystaniem danych od 6837 osób. W nim znaleźli „nieoczekiwane zwiększone ryzyko złamania biodra”. W szczególności ryzyko złamania było najwyższe u osób przyjmujących zarówno witaminę B6, jak i B12.

Aby dokładniej zbadać związek, naukowcy sięgnęli do kolejnej, większej partii danych. Teraz opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie JAMA Network Open. Naukowcy mieli dostęp do danych 75 864 kobiet po menopauzie biorących udział w badaniu zdrowia pielęgniarek. Oprócz informacji na temat zdrowia, diety i suplementów naukowcy mieli również dostęp do szerokiej gamy innych szczegółów, w tym zajęć rekreacyjnych uczestników, leków, palenia i wskaźnika masy ciała (BMI).

Podczas 20-letniego badania odnotowano 2 304 przypadki złamania szyjki kości udowej, które nie były związane z rakiem ani poważnym urazem, takim jak wypadek samochodowy. Zgodnie z oczekiwaniami naukowcy zauważyli związek między suplementacją witaminy B a ryzykiem złamania szyjki kości udowej. Analiza wykazała, że ryzyko było wyższe aż o 50 proc. u kobiet z podwyższonym poziomem tych witamin. Stan ten kobiety osiągnęły w wyniku niekontrolowanej suplementacji, a nie diety.

Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób witaminy B6 i B12 mogą zwiększać ryzyko złamań. Autorzy badania twierdzą, że może to być związane z niektórymi innymi skutkami ubocznymi przyjmowania wysokich poziomów B6.

Niedobór witaminy B6 i B12

Do objawów niedoboru witaminy B6 zalicza się m.in.:

wystąpienie łuszczącej się wysypki skórnej w obrębie szyi, głowy i klatki piersiowej,



pęknięcia warg i powstawanie owrzodzeń,



bolesny, błyszczący język,



zmiany nastroju,



ogólne zmęczenie i rozdrażnienie,



podatność na infekcje,



niepokojące objawy neurologiczne,

mrowienie i ból rąk oraz stóp.

Do najbardziej charakterystycznych objawów niedoboru witaminy B12 zalicza się: