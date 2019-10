Czy można zwiększyć poziom witaminy D bez suplementów?

Właściwie większość witamin i minerałów powinna dostarczyć nam zdrowa i zbilansowana dieta. Pod warunkiem oczywiście, że nie zmagamy się z chorobami lub nie przyjmujemy leków zaburzających wchłanianie niektórych związków z pożywienia. Witamina D jest jednak problematyczna, ponieważ występuje w niewielu produktach spożywczych, a nawet jeśli, to nie są to wystarczające ilości. Ludzki organizm wytwarza witaminę D, gdy skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych. Wiosną i latem można więc zapobiegać niedoborom w sposób naturalny. Jednak jesienią i zimą większość z nas potrzebuje suplementacji. W Polsce słońca w tych miesiącach mamy niewiele, a gdy się pojawia, na ogół i tak jesteśmy szczelnie opatuleni.

W jakich produktach znajdę witaminę D?

Witaminę D można znaleźć w wybranych produktach spożywczych, a większość z nich to produkty pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianie i weganie, którzy jedzą mało produktów pochodzenia zwierzęcego, muszą upewnić się, że spożywają pokarmy wzbogacone witaminą D, uzyskują odpowiednią ekspozycję na słońce lub powinny po prostu rozważyć suplementację. Produkty, w których znajdziemy witaminę D, to:

miecznik,



łosoś,



tuńczyk,



wzbogacony sok pomarańczowy, płatki zbożowe i mleko,



sardynki,



wątróbka,



tran,



żółtko jaja.

Ile witaminy D powinienem stosować?

Nie ma jednej, idealnej dawki dla wszystkich. Inne zapotrzebowanie ma dziecko, inne kobieta po menopauzie, senior czy mężczyzna w sile wieku. Chociaż na opakowaniach suplementów diety musi znaleźć się dawkowanie preparatu, trzeba pamiętać, że informacje te są uogólnione. Najprawdopodobniej dawka ta jest bezpieczna i nie powinna prowadzić do przedawkowania. Pytanie jednak, czy jest wystarczająca, by wyrównać poziom witaminy D. Aby dowiedzieć się, jaką dawkę powinniśmy przyjmować, należy wykonać badania krwi, a z wynikiem udać się do lekarza internisty. To najlepszy sposób na dobranie odpowiedniej i bezpiecznej dawki suplementu diety z witaminą D.

