Suplementy na pamięć są pomocne, ale co tak naprawdę wpływa na zdrowie mózgu?

Ostatnie badanie American Association of Retired Persons wykazało, że jedna czwarta Amerykanów w wieku powyżej 50 lat przyjmuje suplementy głównie w celu poprawy zdrowia mózgu. Tendencja jest podobna także w wielu innych krajach, ale okazuje się, że to codzienne wybory dietetyczne tak naprawdę mają na to największy wpływ.

Czytaj także:

Czy można przyjmować suplementy podczas postu przerywanego?

Co pomaga mózgowi?

Wśród suplementów wspomagających zdrowie mózgu, które wzięto pod uwagę w badaniu, znalazły się:

Witaminy z grupy B

Witamina D



Witamina E

Kwasy tłuszczowe omega-3, DHA i EPA

Kwas alfa-linolowy (ALA)

Olej rybny

Trójglicerydy średniołańcuchowe

Rybozyd nikotynamidowy

Fosfatydyloseryna

Koenzym Q10.

Badanie dotyczyło również miłorzębu japońskiego i innych związków pochodzenia roślinnego, takich jak kurkumina, różne flawanole, huperzina-A i kofeina.

Wspomniane suplementy wykazały w oddzielnych badaniach korzyści zdrowotne, które mogą być związane z większością właściwości przeciwutleniających ich składników.

Na przykład, wykazano, że witaminy z grupy B wspierają zdrowie psychiczne, a suplementacja omega-3 może być stosowana jako terapia wspomagająca w leczeniu depresji nieodpowiadającej na leczenie i schizofrenii.

W oddzielnych badaniach wykazano, że witaminy z grupy B i kwasy omega-3 mają właściwości przeciwutleniające. Oznacza to, że mogą przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia organizmu, zwalczając szkodliwe skutki stresu oksydacyjnego powodowanego przez wolne rodniki ze środowiska.

Jednak Global Council on Brain Health, grupa, która przeprowadziła badanie w imieniu AARP poinformowała, że ​​chociaż suplementy przynoszą korzyści tym, którzy je przyjmują, najlepszym sposobem na uzyskanie potrzebnych składników odżywczych jest zdrowa i zbilansowana dieta.

Chcesz poprawić pracę swojego mózgu? Oto niektóre produkty, które możesz dodać do swojej diety:

Ale to nie koniec. Inne pożywienie, które może wspierać funkcje poznawcze, to jajka, zielona herbata, pomarańcze, nasiona słonecznika i dyni, gorzka czekolada i kurkuma.

Czytaj także:

Do czego służą suplementy cynku i czy warto je brać?