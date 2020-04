Czy już można przestać suplementować witaminę D?

Kiedy dorośli mogą przestać suplementować witaminę D?

Zdrowe osoby od 19. do 65. roku życia nie muszą suplementować witaminy, jeśli od kwietnia do września przebywają na zewnątrz codziennie, między 10 a 15, przez co najmniej 15 minut z odkrytymi przedramionami i podudziami bez wcześniejszego zastosowania kremu z filtrem. Należy jednak podkreślić, że osobom dorosłym pracującym np. w biurach, często trudno spełnić te warunki i w takich przypadkach mogą wystąpić niedobory. Dlatego, jeśli w badaniu krwi stężenie witaminy D okaże się niewystarczające, specjalista zaleci dopasowaną do wieku, masy ciała i prowadzonego stylu życia indywidualną dawkę witaminy. Tym samym, jeśli osoby dorosłe nie pozyskują odpowiedniej ilości witaminy D podczas ekspozycji na promienie słoneczne (bo np. przebywają w izolacji), zaleca się skonsultować jej suplementację z lekarzem prowadzącym. Niedobory witaminy D powodują między innymi osteoporozę i krzywicę, a także zwiększają ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy itp.

Szczególne przypadki dorosłych, którym zaleca się suplementację witaminy D przez cały rok to także osoby o ciemnej karnacji, osoby z otyłością, a także będące w grupie ryzyka niedoboru witaminy D, do których zalicza się pacjentów mających m.in. zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, choroby wątroby, nerek, układu krążenia, alergiczne oraz stosujących przewlekle niektóre leki (np. kortykosteroidy, leki przeciwdrgawkowe i antyretrowirusowe).

Kobiety w ciąży, karmiące i planujące ciążę a suplementacja witaminy D

Kolejną grupę osób, u której występuje duże prawdopodobieństwo suplementacji witaminy D także wiosną i latem to kobiety w ciąży, w czasie laktacji oraz starające się o dziecko. Na początku jednak specjalista sprawdza stężenie witaminy w organizmie i dopiero, gdy jest nieodpowiednie, ustala dzienną dawkę, którą należy przyjmować, stosują zalecony preparat leczniczy. Należy podkreślić, że odpowiednie stężenie witaminy D w organizmie kobiet starających się o dziecko umożliwia między innymi właściwe dojrzewanie komórki jajowej, a także odpowiada za regulację gospodarki hormonalnej. W ciąży z kolei jest ona istotna do prawidłowego rozwoju dziecka w łonie matki, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej, a także wystąpienia u dziecka po urodzeniu cukrzycy, astmy i krzywicy. Z kolei właściwe stężenie witaminy D u kobiet karmiących jest istotne między innymi dlatego, że umożliwia ona syntezę wapnia, które mama przekazuje dziecku w mleku, co jest bardzo ważne dla jego wzrostu i mineralizacji szkieletu.

Seniorzy powinni nieprzerwanie suplementować witaminę D

Bez względu na porę roku oraz stosowaną dietę, grupą, która nie powinna przerywać suplementacji wiosną i latem są seniorzy powyżej 65. roku życia. W ich przypadku o każdej porze roku istnieje bardzo duże ryzyko niedoborów witaminy D, gdyż synteza skórna jest mniej skuteczna, a gorsze funkcjonowanie układu pokarmowego oraz spowolniony metabolizm zmniejszają szansę na absorpcję jej z pożywienia.

Kiedy można przestać suplementować witaminę D u dzieci?

U dzieci, podobnie jak u dorosłych, nie zawsze należy przerywać suplementację witaminy D wiosną i latem. I tak np. u noworodków i niemowląt stosuje się ją niezależnie od sposobu karmienia do 6. miesiąca życia, a dopiero od 6. do 12. miesiąca życia, zależnie od ilości witaminy przyjętej z pokarmem. U starszych dzieci i u młodzieży wdrożenie suplementacji powinno zostać podjęte po sprawdzeniu jej stężenia we krwi – jeśli poziom witaminy D jest w normie, nie trzeba jej suplementować wiosną i latem.

Suplementacja witaminy D w chorobach nowotworowych

Suplementacja farmakologiczna niezależna od ekspozycji słonecznej oraz spożywania witaminy D pochodzącej z produktów spożywczych jest konieczna także w niektórych chorobach nowotworowych. Chociaż nadal trwają badania, które pozwolą uniknąć skutków ubocznych (przede wszystkim hiperkalcemii), to suplementację witaminy D stosuje się między innymi u pacjentów z nowotworem prostaty. Już w 1998 roku badacz Gross z zespołem wykazali, że dzięki niej możliwe jest spowolnienie swoistego antygenu gruczołu sterczowego (PSA). Suplementacja witaminy D powinna być też kontynuowana u pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego, gdyż badania wykazały, że jej duże stężenie zwiększa wskaźnik 5-letniego przeżycia.

WAŻNE! Chociaż niedobór witaminy D dotyczy wielu osób, a preparaty z witaminą D są dostępne bez recepty, jej suplementację należy każdorazowo skonsultować z lekarzem. Jest to istotne, gdyż niektóre osoby mogą mieć nadwrażliwość, a u innych jej stosowanie może nie być to zasadne, bo stężenie w organizmie będzie prawidłowe.