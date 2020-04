5 leczniczych ziół, które możesz hodować na balkonie

1. Bazylia pospolita

Bazylia pospolita nadaje się idealne do wielu potraw, w tym sałatek, zup, makaronów itp. Ma nie tylko dobry, słodkawy smak, ale także wiele właściwości korzystnych dla organizmu. Stosowanie jej w kuchni jako dodatek do dań bądź picie wykonanych z niej naparów wspomaga trawienie, usprawnia pracę nerek, poprawia apetyt, sprawdzą się podczas przeziębień, a także działa odprężająco (można dodać ją też do kąpieli).

Co trzeba wiedzieć o uprawie bazylii pospolitej?

Bazylia pospolita najlepiej rośnie w słonecznych, osłoniętych od wiatru miejscach i średnio wilgotnej glebie. Podczas uprawy należy pamiętać, by jej podłoże było stale wilgotne. Nasiona najlepiej wysiać do doniczki wczesną wiosną, a do gruntu pod koniec wiosny. Jej pielęgnacja nie jest uciążliwa i wymaga jedynie nawadniania, a także pozbywania się kwiatostanów (gdy roślina kwitnie, liści jest mniej i mają gorszy smak). Dodatkowo wycinając liście, należy mieć na uwadze, by robić to od dołu ku górze.

2. Tymianek

Tymianek ma gorzkawy smak, jednak jest chętnie stosowany do wielu potraw w kuchni, szczególnie potraw mięsnych, a także do ryb, serów i warzyw strączkowych. Warto mieć go na balkonie lub w przydomowym ogródku, chociażby dlatego, że działa przeciwbakteryjnie, dlatego sprawdzi się np. do łagodzenia bólu gardła. Ponadto wykazuje działanie wykrztuśne, dlatego często stosowany jest w syropach na kaszel. Spożywanie tymianku łagodzi biegunkę, a także podrażnienia jelit oraz skutecznie pozbywa się wzdęć. To także skuteczne zioło łagodzące np. stany zapalne pochwy i bóle reumatyczne.

WAŻNE! Duże ilości tymianku mogą być szkodliwe dla kobiet w ciąży.

Co trzeba wiedzieć o uprawie tymianku?

Tymianek, podobnie jak bazylia, lubi stanowisko słoneczne i średnio wilgotną glebę. Jego uprawa także jest łatwa, wystarczy wysiać go do donicy lub gruntu w okresie od kwietnia do maja. Aby nastąpił jego rozkwit, należy pamiętać o przycięciu czubków łodyg.

3. Melisa lekarska

To kolejna roślina, która znajdzie zastosowanie w kuchni między innymi do sałatek, sosów i deserów. Melisę wyhodowaną na balkonie lub w przydomowym ogródku, można stosować jako napar na bóle menstruacyjne (działa rozkurczowo), na uspokojenie oraz trawienie. Z kolei w postaci olejków może łagodzić bóle głowy oraz przyspieszać gojenie ran. Sprawdza się także do robienia okładów podczas owrzodzeń, obrzęków lub ukąszeń owadów.

Co trzeba wiedzieć o uprawie melisy lekarskiej?

By uprawa melisy lekarskiej nie była problematyczna, wystarczy umieścić ją w miejscu osłoniętym od wiatru i nasłonecznionym. Nasiona melisy wysiewa się najczęściej w marcu, z kolei rozsadę sadzi się pod koniec maja. Aby zebrać najbardziej aromatyczne liście, należy je zrywać w suche, słoneczne dni.

4. Mięta pieprzowa

Mięta pieprzowa głównie używana jest do sporządzania naparów, jednak sprawdza się także do niektórych dań mięsnych, lodów i deserów. Ma działanie uspokajające, dlatego często stosuje się ją w formie olejku na skronie np. podczas bólu głowy. Mięta pieprzowa to także idealne zioło na trawienie, gdyż zwiększa wydzielanie soku żołądkowego oraz usprawnia pracę jelit.

Co trzeba wiedzieć o uprawie mięty pieprzowej?

Mięta nie jest wymagająca, dlatego z jej uprawą poradzą sobie nawet początkujący. Wystarczy zadbać o to, by jej stanowisko było słoneczne (lub półcieniste) i ciepłe. Podczas pielęgnacji warto pamiętać, by gleba była wilgotna, a także by słońce nie poparzyło jej liści. Aby liście mięty były aromatyczne, należy usuwać kwiatostany.

5. Rozmaryn lekarski

Rozmaryn często stosowany jest w kuchni, gdyż ma mocny, korzenny zapach i wyjątkowy smak. Najczęściej znajduje zastosowanie w daniach rybnych oraz można nim przyprawiać warzywa, zupy, drób i inne mięsa. Wśród właściwości leczniczych często wymienia się: obniżanie poziomu cukru we krwi, łagodzenie bólu brzucha, poprawę trawienia oraz działanie oczyszczające wątrobę.

Co trzeba wiedzieć o uprawie rozmarynu lekarskiego?

Rozmaryn to kolejna roślina prosta w uprawie, która wymaga słonecznego stanowiska i regularnego podlewania (należy pozwolić glebie trochę wyschnąć przed kolejnym podlewaniem). Ponadto trzeba uważać, by ziemia nie była zbyt wilgotna, gdy wtedy kondycja rośliny może się pogorszyć, a także mogą pojawić się przędziorki, wełnowce, mączniaki itp.

