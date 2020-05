Witamina E może być toksyczna? Katastrofalne skutki przedawkowania

Toksyczność witaminy E występuje wtedy, gdy nadmierna ilość witaminy E gromadzi się w organizmie i powoduje komplikacje zdrowotne. Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, która działa jako przeciwutleniacz. Może zmniejszać ryzyko chorób serca, niektórych nowotworów, problemów ze wzrokiem i zaburzeń mózgu. Jedną z jego kluczowych funkcji jest utrzymanie rozszerzonych naczyń krwionośnych i zapobieganie tworzeniu się skrzepów w naczyniach krwionośnych. Dzienna wartość (DV) dla witaminy E wynosi 15 mg na dzień.

Produkty bogate w witaminę E:

Oleje: olej sojowy, olej słonecznikowy, olej szafranowy, olej z kiełków pszenicy, olej kukurydziany

Orzechy i nasiona: nasiona słonecznika, migdały, orzechy laskowe, masło orzechowe, orzeszki ziemne

Owoce: kiwi, mango, pomidory

Warzywa: szpinak, brokuły

Biorąc pod uwagę, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są przechowywane w tłuszczu, mogą gromadzić się w tkance tłuszczowej, szczególnie jeśli przyjmujesz nadmierne ilości poprzez dietę lub suplementy. W przypadku witaminy E górna granica (UL) - czyli ilość, którą większość ludzi może spożywać codziennie przez żywność i suplementy bez powikłań, wynosi 1000 mg.

Przedawkowanie witaminy E – skutki

Nadmierne spożycie witaminy E może powodować rozrzedzenie krwi i doprowadzić do śmiertelnego krwawienia. Może również zakłócać krzepnięcie krwi, co jest naturalną obroną organizmu przed nadmiernym krwawieniem po urazie. Jest to również związane ze zwiększonym ryzykiem udaru krwotocznego lub udaru spowodowanego krwawieniem w mózgu. Biorąc pod uwagę te potencjalnie poważne ryzyko, nie należy przyjmować dużych dawek suplementów witaminy E.

