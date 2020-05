O jakiej porze brać magnez, aby zadziałał skutecznie?

Niezależnie od tego, czy bierzesz magnez, aby poprawić nastrój, zmniejszyć lęk lub poprawić jakość snu, wszystkie zalety suplementów magnezu wiążą się z ich długotrwałym stosowaniem. W jednym z badań na 130 osób z migreną stwierdzono, że przyjmowanie suplementu zawierającego magnez zmniejsza częstość migreny w trakcie 3-miesięcznej kuracji. W innym badaniu stwierdzono, że suplementacja magnezem poprawia objawy depresji u 112 dorosłych, z zauważalnymi korzyściami występującymi już po 2 tygodniach.

Kiedy przyjmować magnez?

Suplementy magnezu można przyjmować o każdej porze dnia, o ile można to robić konsekwentnie. Dla niektórych łykanie suplementów z samego rana może być najłatwiejsze, podczas gdy inni mogą uznać, że przyjmowanie ich z kolacją lub tuż przed snem działa lepiej. Najważniejsze jest ustalenie harmonogramu i przestrzeganie go, aby zapewnić sobie codzienną dawkę. Przyjmowanie suplementów magnezu z jedzeniem może pomóc w zapobieganiu skutkom ubocznym, takim jak biegunka, nudności i wymioty.

Suplementy magnezu mogą zakłócać wchłanianie kilku innych rodzajów leków, potencjalnie zmniejszając ich skuteczność. Inne leki mogą również zwiększać wydalanie magnezu z moczem, co może zwiększać ryzyko niedoboru. Na przykład antybiotyki należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed suplementami magnezu lub 4–6 godzin po nich, aby zmaksymalizować skuteczność. Tymczasem osoby przyjmujące bisfosfoniany w celu zapobiegania utracie kości, powinny zażywać suplementy magnezu co najmniej 2 godziny przed lub po innych lekach. Ponadto, jeśli zażywasz leki moczopędne lub inhibitory pompy protonowej, powinieneś skonsultować się z lekarzem, aby ustalić najlepszy harmonogram dla swoich suplementów.

