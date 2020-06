Ashwagandha – co to takiego? Czy ułatwia odchudzanie?

Ashwagandha jest jednym z najważniejszych ziół w Ajurwedzie, formie medycyny alternatywnej opartej na indyjskich zasadach naturalnego uzdrawiania. Jest używana od ponad 3000 lat w celu zmniejszenia stresu, zwiększenia poziomów energii i poprawy koncentracji.

Ashwagandha to sanskryt oznaczający zapach konia, który odnosi się zarówno do unikalnego zapachu zioła, jak i zdolności do zwiększania siły. Botaniczna nazwa zioła to Withania somnifera, ale znana jest również pod kilkoma innymi nazwami, w tym żeń-szeniem indyjskim, wiśnią zimową czy... witanią ospałą.

Ashwagandha to mały krzew o żółtych kwiatach, pochodzący z Indii i Afryki Północnej. Ekstrakty lub proszek z korzenia lub liści rośliny stosuje się w leczeniu różnych chorób. Wiele korzyści zdrowotnych zioła przypisuje się wysokiemu stężeniu witanolidów, które, jak wykazano, zwalczają stany zapalne i wzrost guzów. Zioło może poprawić funkcję mózgu, obniżyć poziom cukru we krwi i poziom kortyzolu oraz pomóc w zwalczaniu objawów lęku i depresji.

Oto korzyści, jakie zapewnia spożywanie ashwagandhy