Zasady przyjmowania suplementów, które musisz poznać. Nie daj się nabić w butelkę!

Witaminy, minerały i przeciwutleniacze są niezbędne dla dobrego zdrowia. Jednak zróżnicowana, zdrowa dieta z reguły zapewnia ludziom ich odpowiedni poziom. Dorośli bez schorzeń, którzy stosują zbilansowaną dietę, zdecydowanie nie potrzebują większości suplementów. Ponieważ produkty te znajdują się na przecięciu nauki i marketingu, nie jest zaskoczeniem, że istnieją pewne błędne przekonania na temat ich zalet. O czym należy pamiętać stosując suplementy?

1. Więcej nie znaczy lepiej

Ponieważ suplementy witaminowe i mineralne są dostępne bez recepty, można przyjąć założenie, że są bezpieczne w każdej dawce. Jednak duże dawki niektórych witamin mogą utrudniać precyzyjnie dostrojone systemy organizmu. Na przykład zbyt duża ilość witaminy C lub wapnia może powodować biegunkę i ból brzucha. Przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy D przez długi czas może powodować gromadzenie się wapnia w organizmie, co nazywa się hiperkalcemią. Hiperkalcemia może osłabiać kości i uszkadzać serce i nerki.

2. „Naturalny” nie zawsze jest bezpieczny

Niestety, termin „naturalny” nie ma dużego znaczenia w odniesieniu do bezpieczeństwa lub skuteczności suplementu. Skrajny przykład to cyjanek, który jest naturalnym związkiem wytwarzanym przez paprocie. Jest naturalny, a jednak zabójczy. Istnieje również kwestia rozcieńczenia: ile związku roślinnego pozostaje w produkcie końcowym? Może to być minimalny ślad przy zachowaniu określenia naturalny.

3. Suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami

Ponieważ suplementy nie wymagają recepty, istnieje powszechne błędne przekonanie, że nie mogą one wchodzić w interakcje z przepisanymi lekami. W rzeczywistości wiele z tych produktów zawiera aktywne składniki, które mogą kolidować z innymi substancjami. Dlatego suplementy mogą wzmacniać lub zmniejszać działanie leków farmaceutycznych. Fakt, że większość osób przyjmujących zioła lub suplementy diety nie omawia tego stosowania z lekarzami, potęguje potencjalne problemy.

4. Witamina C nie zapobiega przeziębieniu

Dowody na to, że witamina C może zapobiegać przeziębieniu, są słabe. Na przykład w 2013 r. naukowcy odkryli, że suplementacja witaminą C nie zapobiegła przeziębieniu w badanej przez nich grupie. Jednak doszli do wniosku, że zmniejszyła nasilenie objawów i czas trwania przeziębienia. Uważa się też, że witamina C „może to być przydatna dla osób narażonych na krótkie okresy intensywnych ćwiczeń fizycznych”, takich jak maratończycy.

7. Probiotyki i prebiotyki są stale badane

W ostatnich latach pojawił się duży wachlarz produktów, które mają poprawiać zdrowie jelit. Wszyscy byliśmy świadkami rozwoju probiotyków i prebiotyków – suplementów zawierających mikroorganizmy lub związki mające na celu promowanie bakterii jelitowych. Nauka o mikrobiomie jest wciąż stosunkowo młoda, ale niezwykle złożona. Naukowcy wykazali, że probiotyki mogą pomóc w kilku problemach zdrowotnych, w tym w zmniejszaniu biegunki i łagodzeniu niektórych objawów zespołu jelita drażliwego (IBS). Jednak poza kilkoma szczególnymi warunkami istnieje niewiele dowodów na to, że mogą korzystnie wpływać na zdrowie. Oczywiście może się to zmienić, gdy pojawi się więcej badań. Obecnie jednak to marketing napędza sprzedaż probiotyków i prebiotyków, używając ogólnych terminów, takich jak „zdrowie jelit” i „zdrowie układu pokarmowego”.

