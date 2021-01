Suplementacja witaminy D niekoniecznie chroni przed przeziębieniem i grypą

Nowe badania przeprowadzone w Australii wykazały, że suplementy witaminy D niekoniecznie chronią przed przeziębieniem, grypą i innymi infekcjami dróg oddechowych.

„Kluczowym przesłaniem jest to, że jeśli nie masz niedoboru witaminy D, suplementacja prawdopodobnie nie uchroni cię przed przeziębieniem lub grypą” – powiedziała główna badaczka, prof. Rachel Neale

Badanie nad suplementacją witaminy D

W badaniu każdy z uczestników został poproszony o przyjmowanie kapsułki witaminy D raz w miesiącu przez pięć lat. Połowa grupy otrzymywała placebo lub tabletkę cukru zamiast suplementu. Pod koniec każdego roku uczestnicy wypełniali ankietę dotyczącą stanu zdrowia, w której wyszczególniono wszystkie poważne choroby. Badani prowadzili też dziennika w okresie zimowym w celu zapisywania ogólnych obserwacji objawów przeziębienia lub grypy.

Chociaż odkrycia wykazały, że przyjmowanie witaminy D nie uchroniło ludzi przed infekcjami dróg oddechowych, istnieją pewne dowody na to, że skróciło to długość i nasilenie infekcji. Był to największy tego typu eksperyment, w którym badano związek między suplementami witaminowymi a infekcjami dróg oddechowych.

Czy witamina D pomaga na przeziębienie i grypę?

„Suplementacja może skrócić długość infekcji, ale nie na tyle, aby naprawdę uzasadniać przyjmowanie witaminy D bez niedoboru” – skomentowała główna badaczka, profesor Rachel Neale.

Jak przyznają badacze, u osób z niedoborem witaminy D suplementacja może nadal przynieść korzyści dla układu odpornościowego. Są też ciekawi, jak jej obecność wpływa na przechodzenie infekcji koronawirusem, więc nie wykluczają dalszych badań w tym temacie.

Czytaj też:

To już pewne: witaminy C i E zmniejszają ryzyko choroby Parkinsona