Na co zwrócić uwagę wybierając suplementy witaminy B12?

Według National Institutes of Health (NIH) większość dorosłych powinno dążyć do spożycia co najmniej 2,4 mikrogramów witamin B12 dziennie. Ponieważ organizm nie produkuje jej samodzielnie, możliwe jest osiągnięcie tego celu poprzez dietę. Powinna być bogata w niektóre owoce morza i produkty mleczne. Problem z otrzymaniem witaminy B12 będą mieć wegetarianie i weganie, którzy rezygnują z mięsa i produktów mlecznych. Roślinne źródła witaminy B12 są dość ograniczone.

Suplementy z witaminą B12

Wiele osób decyduje się na suplementację witaminy B12. Ponieważ jest ona rozpuszczalna w wodzie (i wydalana z moczem), na ogół to bardzo bezpieczne. Witamina B12 najlepiej sprawdza się w formie multiwitaminy (połączenia z innymi witaminami), ponieważ najlepiej współgra z zespołem innych składników odżywczych.

Potrzebujesz suplementu witaminy B12? Postępuj zgodnie ze wskazówkami:

1. Poszukaj suplementów z dodatkiem metylokobalaminy. Większość suplementów witaminy B12 zawiera cyjanokobalaminę, która jest znacznie mniej skuteczna niż suplementy zawierające metylokobalaminę. Badania wykazały, że metylokobalamina jest wydajniej wykorzystywana niż forma cyjanokobalaminy.

2. Sprawdź na etykiecie, czy forma witaminy B12 została wyraźnie wymieniona. Najbezpieczniejsze są formy „metylowe” lub „hydrozylowe”, chociaż takie suplementy mogą nie być najtańsze. Ponadto szukaj suplementów w formie kapsułek lub płynu – działają one szybciej niż tabletki.

3. Rozważ całościowy kompleks witaminy B. Często, gdy ludzie potrzebują więcej witaminy B12, zapominają o innych witaminach z grupy B, np. B9 i B6. Ustal z lekarzem, jaki kompleks powinieneś przyjmować.

