5 witamin, które mogą poprawiać nastrój. Czy którejś z nich ci brakuje?

Dobre samopoczucie zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie dieta. Jeśli dostarczamy organizmowi pełnowartościowe składniki odżywcze, ma on większe szanse funkcjonować poprawnie. Dlatego jeśli doświadczasz przewlekłego stresu i obniżonego nastroju, upewnij się, że otrzymujesz odpowiednie witaminy i minerały. Oto składniki, których może ci brakować:

Witaminy i minerały na dobre samopoczucie.

Kluczowe suplementy witaminowe, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego i dobrego nastroju wskazała dietetyk Sophie Medlin.

Witaminy, które zapewnią lepsze samopoczucie

1. Witamina B12

To „słynna” witamina, ponieważ jej potencjalne niedobory budzą wątpliwości co do diety wegańskiej. Witamina B12 naturalnie występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym w rybach, mięsie, drobiu, jajach, mleku i produktach mlecznych. Jeśli masz ograniczony dostęp do tego typu produktów, powinieneś rozważyć przyjmowanie suplementu. „B12 jest niezbędna do optymalizacji naszego nastroju i sprawności umysłowej, ponieważ jest niezbędna do produkcji serotoniny” – wyjaśnia Sophie Medlin.

2. Omega 3

Kilka badań sugeruje, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc w zaburzeniach nastroju. Omega-3 to rodzina wielonienasyconych, „zdrowych” tłuszczów. Uważa się, że mają wiele zalet zdrowotnych, w tym odgrywają rolę w uzyskaniu dobrego samopoczucia. Źródłami tego składnika są ryby i inne owoce morza, a także orzechy i nasiona.

3. Magnez

Magnez wspomaga wiele różnych funkcji w organizmie, dzięki czemu jest naprawdę ważnym składnikiem odżywczym w diecie. Jedną z jego głównych ról jest utrzymanie prawidłowego funkcjonowania nerwów i mięśni. „Magnez może pomóc uspokoić układ nerwowy, zmniejszając uczucie stresu i niepokoju” – wyjaśnia Medlin. Co jest najlepszym źródłem magnezu? To przede wszystkim rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona.

4. Cynk

„Niedobór cynku powoduje stany podobne do depresji i zachowania lękowe” – twierdzi ekspertka. „Wynika to z roli, jaką odgrywa w kluczowych neuroprzekaźnikach, które kontrolują nasze funkcje umysłowe i nastrój”. Cynk odgrywa ważną rolę we wspieraniu zdrowego układu odpornościowego, a także może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

5. Ashwagandha

Ashwagandha to zioło adaptogenne wykorzystywane w ajurwedzie – jednym z najstarszych systemów medycyny naturalnej. Uważa się, że zwiększa odporność organizmu na stres fizyczny i psychiczny. Wykazano, że adaptogenne właściwości ashwagandhy zmniejszają niepokój, lęk, a także obniżają poranny poziom kortyzolu, hormonu stresu.

