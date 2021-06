Najlepsze suplementy na długowieczność zalecane przez dietetyków

Każdy z nas chce żyć długo i w dobrym zdrowiu. Jak się wspomagać, by cały czas być w dobrej formie? Dietetycy zalecają w tym celu suplementy. Nie chodzi im jednak o magiczne pigułki zapewniające długowieczność, ale określone substancje, których działanie potwierdzono naukowo. Większość z nich dostarczamy w pożywieniu lub w określonym stopniu produkuje je organizm, jednak u każdego z nas mogą przydarzyć się niedobory. Uważaj, by nie zabrakło ci tych składników:

Suplementy wspierające długowieczność

Kurkuma



Dlaczego ta przyprawa kuchenna jest polecana w celach profilaktycznych? Uważa się, że kurkumina – jeden z głównych składników kurkumy – pomaga zwalczać stany zapalne w organizmie. Jest stosowana wspomagająco w leczeniu stresu, chorób wewnętrznych i wielu innych dolegliwości.

„Wykazano, że związek ten aktywuje pewne białka, takie jak sirtuiny, które promują długowieczność. Zmniejsza również uszkodzenia komórek oraz choroby związane z wiekiem” – wyjaśnia lekarka Carrie Gabriel.



Witamina D

Zaleca się przyjmowanie suplementu witaminy D, szczególnie jeśli w naszym miejscu zamieszkania notorycznie brakuje słońca. Jest ona ważna dla zdrowych kości, zębów i mięśni, niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego, bierze również udział w procesie podziału komórek. Co więcej, witamina D łagodzi stany zapalne w organizmie, a także wpływa na wydzielanie insuliny – jest więc ważna dla utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi.



„Według badania przeprowadzonego w London School of Medicine, suplementacja witaminą D może wydłużyć długość telomerów u kobiet. Telomery to ochronne nasadki na końcach chromosomów, które skracają się wraz z wiekiem” – wyjaśnia dr Carrie Gabriel.



Kwasy tłuszczowe omega-3



Kwasy tłuszczowe omega-3 zazwyczaj kojarzą się z rybami i innymi owocami morza. Jednak nie musisz włączać ich do każdego posiłku, by dostarczać sobie tych zwalczających stany zapalne i sprzyjających długowieczności składników.

„Suplementy omega-3 z alg, ryb lub skorupiaków zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA, które, jak wykazano, zmniejszają poziom trójglicerydów w surowicy i zmniejszają stan zapalny, co przyczynia się do ogólnego dobrego samopoczucia i zdrowia układu krążenia” – wyjaśnia lekarka Lindsay Wengler.



Probiotyki

Nie bez powodu mówi się, że za odporność naszego organizmu odpowiada zdrowie jelit, które z kolei można wspierać probiotykami. Jak wyjaśniają lekarze, korzyści z probiotyków wykraczają daleko poza rozkładanie żywności i przywracanie równowagi jelitowej. Probiotyki działają osłonowo na jelita, utrzymując równowagę mikroflory bakteryjnej oraz wspierając funkcjonowanie nie tylko układu pokarmowego, ale także całego organizmu.



„Te bakterie poprawiają również ogólną odpowiedź immunologiczną i zapalną organizmu. Wiadomo, że przewlekłe zapalenie o niskim stopniu nasilenia wiąże się z chorobami przewlekłymi, które skracają długość życia i jakość życia” – wyjaśnia Trista Best, dietetyk z Balance One Supplements.





Koenzym Q10



Badania naukowe dowiodły, że koenzym Q10 występujący w pożywieniu oraz w formie suplementów może odgrywać ogromną rolę w leczeniu chorób serca, cukrzycy oraz nadciśnienia. Chroni także przed niewydolnością naczyń wieńcowych, której przyczyną jest wysoki poziom „złego” cholesterolu. Ponadto, może on także wspomagać odchudzanie, co jest doskonałą wiadomością dla osób borykających się z nadwagą i otyłością.

„Wykazano, że suplementacja koenzymu Q10 poprawia jakość życia i wydajność fizyczną i psychiczną u osób starszych” – mówi lekarka Carrie Gabriel.

Jeśli chcesz profilaktycznie przyjmować suplementy, zasięgnij porady swojego lekarza odnośnie typu substancji oraz jej dawkowania. Nie zaleca się samodzielnej suplementacji bez konsultacji z lekarzem. Być może skieruje cię na podstawowe badania krwi, dzięki którym zdobędzie więcej informacji na temat stanu zdrowia oraz zapotrzebowania na konkretne witaminy i minerały.

