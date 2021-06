Najlepsze suplementy dla zdrowia mózgu polecane przez dietetyków

Mózg jest centrum dowodzenia naszego ciała. To on steruje wszystkimi układami i procesami biologicznymi w naszym organizmie; dzięki niemu możemy odczuwać emocje oraz mieć własną, niepowtarzalną tożsamość.

Niestety, często zapominamy o tym ważnym narządzie i nieświadomie wpływamy na pogorszenie jego funkcjonowania, stosując ubogą w składniki odżywcze dietę. Serwis Eat this, not that! zebrał listę 4 najważniejszych suplementów, które są niezbędne dla zdrowia mózgu. Przyjmowanie pokarmów bogatych w te składniki lub suplementacja ich powinny być kluczowe w utrzymaniu wysokich funkcji poznawczych.

Najlepsze suplementy dla zdrowia mózgu

Aminokwasy



Aminokwasy są jednym z najważniejszych suplementów dla zdrowia mózgu. Są bowiem budulcem neuroprzekaźników, stanowiąc także składnik niezbędny do wytwarzania hormonów oraz syntezy białek. Białka stanowią podstawowy budulec organizmu ludzkiego, więc niedobory aminokwasów w diecie, na każdym etapie życia, są wyjątkowo szkodliwe i mogą prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń.

Ponieważ aminokwasy nie są magazynowane, muszą stanowić składnik naszego codziennego jadłospisu. Stosując zdrową, bogatą w źródła pełnowartościowego białka oraz ubogą w produkty nadmiernie przetworzone dietę, nie musimy obawiać się wystąpienia poważnych niedoborów aminokwasów białkowych.



Witamina E



Witamina E jest przeciwutleniaczem chroniącym ciało przed wolnymi rodnikami – są to niestabilne atomy, które mogą siać spustoszenie w komórkach mózgu i innych ważnych narządach. Badania sugerują, że witamina E chroni mózg przed stresem oksydacyjnym, którego skutkami są m.in. zmęczenie, utrata pamięci i nawracające bóle głowy.

Witamina E znajduje się wyłącznie w produktach pochodzenia roślinnego. Najwięcej witaminy E znajdziemy w pestkach słonecznika, migdałach, jajkach, szpinaku, brzoskwiniach, awokado, mango czy brokułach.



Omega-3



Suplementy kwasów tłuszczowych omega-3 są nieocenione w utrzymaniu sprawności mózgu oraz dobrego stanu zdrowia psychicznego. Ponieważ omega-3 poprawia funkcje mózgu, takie jak pamięć i czas reakcji, kwasy te odgrywają ważną rolę w walce z procesem starzenia się mózgu.

Kwasy omega-3 znajdziemy w orzechach i tłustych rybach, ale też w produktach sojowych i warzywach liściastych. Dobrym źródłem wielonasyconych kwasów omega-3 są także oleje roślinne: rzepakowy, lniany.



Witaminy z grupy B



Witaminy z grupy B wspomagają ścieżki neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w regulacji nastroju. Najlepiej jest stosować kompleks wszystkich ośmiu witamin, które wchodzą w skład tej grupy.Niedobór witamin z grupy B najczęściej objawia się zaburzeniami neurologicznymi, stanami zapalnymi skóry, problemami trawiennymi i ogólnym, złym samopoczuciem.

Ponieważ witaminy z grupy B znajdują się w wielu produktach, najprawdopodobniej nie występuje ryzyko wystąpienia niedoboru, o ile prowadzi się zbilansowaną dietę.

Zanim zażyjesz jakikolwiek środków dowiedz się, czy będzie to dla ciebie bezpieczne i dla pewności skonsultuj się z lekarzem.

Czytaj też:

Najlepsze suplementy na długowieczność zalecane przez dietetyków