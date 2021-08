4 suplementy diety, które naprawdę działają i ułatwiają odchudzanie

Ciągle próbujesz schudnąć za pomocą kolejnych, coraz popularniejszych środków, które wedle zapewnień reklamodawców pozwalają nam w mig osiągnąć idealną figurę? W gąszczu nowych informacji o coraz bardziej wymyślnych preparatach na odchudzanie nie jest łatwo ustalić, które z nich rzeczywiście mogą ułatwić nam spalenie nadmiaru kalorii i tłuszczu.

Jak szybko schudnąć? Pomóc może kilka wartościowych składników

Bez zdroworozsądkowego podejścia, odpowiedniej dawki ćwiczeń fizycznych i dobrze zbilansowanej diety z pewnością nie będzie nam łatwo szybko zrzucić dodatkowe kilogramy.

Warto jednak dokładnie przeanalizować to, czym na co dzień się żywimy i sprawdzić, czy w naszym jadłospisie nie brakuje składników, które według badań naukowych mają najlepsze działanie odchudzające i w najwyższym stopniu mogą ułatwić nam zadbanie o prawidłową masę ciała.

Choć wiele z nich można znaleźć w naturalnych pokarmach (które zwykle są ich najbardziej wartościowym i najlepiej przyswajalnym źródłem), to występują też w postaci suplementów diety zwierających najwyższe stężenie tych substancji, które dają najlepszy efekt odchudzający. O jakie składniki chodzi?

Które suplementy diety są najskuteczniejsze w walce z otyłością?

Zielona herbata



Ekstrakt z zielonej herbaty jest jednym z najlepiej przebadanych i najkorzystniej działających na organizm suplementów, które mają działanie odchudzające (i nie tylko). Dzięki zawartych w niej katechinom można usprawnić metabolizm i uaktywnić enzymy odpowiadające za wchłanianie i spalanie tłuszczu.

Badania opublikowane na łamach „The Journal of Nutrition” wskazują, że zielona herbata może ułatwiać walkę z nadwagą i otyłością u osób prowadzących siedzący tryb życia. Łatwo zwiększa uczucie sytości, ale najlepsze efekty pozwala osiągnąć w połączeniu ze zdrową dietą i regularną aktywnością fizyczną.



Inulina



Inulina to naturalny polisacharyd, który pozyskiwany jest z cykorii, korzenia mniszka lekarskiego lub topinamburu, a także ze szparagów, karczochów, cebuli bądź czosnku. Najczęściej występuje w formie sproszkowanej.

Ze względu na to, że nie jest trawiona przez ludzki organizm, często porównuje się ją do błonnika. Należy popijać ją dużą ilością wody – dietetycy zalecają nie więcej niż 2-3 g inuliny dziennie.

Badania opublikowane w 2020 roku na łamach „Clinical Nutrition” wskazują, że inulina powoduje korzystne zmiany w mikrobiocie jelitowej (stymuluje rozwój prawidłowej mikroflory bakteryjnej sprzyjając rozwojowi drobnoustrojów wpływających pozytywnie na trawienie pokarmów i układ odporności) i reguluje apetyt, dzięki czemu może ułatwiać walkę z nadmiarem kilogramów. Na dodatek zapobiega zaparciom i wykazuje działanie przeciwnowotworowe (może chronić przed rakiem piersi lub rakiem prostaty).



Witamina B12



Niedobór witaminy B12 może sprzyjać przyrostowi masy ciała. Jeśli brakuje nam tego składnika łatwiej nam nabrać dodatkowych kilogramów – wynika z badań opublikowanych w 2019 roku na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Frontiers of Endocrinology”.

Wcześniej badaczom z Wielkiej Brytanii udało się wykazać, że niski poziom tej witaminy upośledza metabolizm tłuszczu u kobiet spodziewających się dziecka i może zwiększać ryzyko otyłości ciążowej.

W przypadku osób ze zdiagnozowaną otyłością częściej dochodzi do niedoboru witaminy B12 (kobalaminy).

Problem z prawidłowym poziomem tej witaminy mogą mieć także weganie i wegetarianie, ponieważ najlepiej przyswajalnym przez ludzki organizm źródłem kobalaminy są produkty pochodzenia zwierzęcego. Osoby na diecie roślinnej powinny zadbać o odpowiednią suplementację witaminy B12.



Probiotyki



Dzięki odpowiedniej ilości probiotyków w codziennej diecie można zmniejszyć wchłanianie komórek tłuszczowych i jednocześnie zwiększyć ilość tłuszczu wydalanego wraz z kałem.

Opublikowane w 2020 roku badania naukowe wskazują, że probiotyki ułatwiają odchudzanie o 50 proc. lepiej w porównaniu z placebo.

Regularne spożywanie probiotyków znajdujących się np. w jogurtach, kiszonkach lub suplementach diety może mieć też korzystny wpływ na naszą odporność oraz układ pokarmowy.Czytaj też:

Ten lek to nowy „game changer” w walce z otyłością. Amerykanie właśnie zatwierdzili go do użytkuCzytaj też:

Czekolada na... odchudzanie? Pomaga schudnąć kobietom podczas menopauzy – zaskakujące odkrycie