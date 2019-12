„Może jeszcze kawałeczek?” Dlaczego tak ciężko przeciwstawić się pokusie przejadania?

Chęć impulsywnego jedzenia wiąże się z upijaniem się i otyłością. Ale jaki mechanizm ukryty jest za przejadaniem się i czy jego identyfikacja może w końcu pomóc ludziom, którzy doświadczają tego problemu zdrowotnego?

Nowe badanie pozwoliło zidentyfikować konkretny obwód w mózgu, który może wpływać na naszą zdolność do przeciwstawiania się pokusom. Impulsywność czyli robienie czegoś bez rozważenia możliwych konsekwencji nie tylko wpływa na zakończenie jedzenia po osiągnięciu uczucia pełności – łączy to również takie kwestie, jak hazard i uzależnienie od narkotyków. Autorzy nowego badania zauważają, że impulsywność może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Sprawdzili, co dzieje się w mózgu, aby wywołać impulsywne zachowanie, mając nadzieję, że ich odkrycia mogą prowadzić do nowatorskich terapii dla osób walczących z zaburzeniami pokrewnymi.

Kluczowe komórki mózgowe zwiększają impulsywność

Badacze wytrenowali szczury, aby otrzymywały „pyszny, wysokotłuszczowy i bogaty w cukier granulat”, naciskając dźwignię. Szczury musiały poczekać 20 sekund przed ponownym naciśnięciem dźwigni. Jeśli były szybsze, musiały czekać dodatkowe 20 sekund. Następnie badacze wprowadzili zastrzyk hormonu koncentrującego melaninę (MCH). Jest to przekaźnik wytwarzany w podwzgórzu u podstawy mózgu, a wcześniejsze badania wykazały, że odgrywa on rolę w zachowaniu impulsywnym.

Korzystając z zaawansowanej techniki, zespół aktywował ścieżkę neuronową MCH od podwzgórza do hipokampa, który jest częścią mózgu połączoną z uczeniem się i pamięcią. Naukowcy odkryli, że po aktywacji ścieżki nerwowej szczury częściej naciskały dźwignię, nawet jeśli opóźniałoby to dostarczenie granulki cukru o 20 sekund.

Poprzednie badania wykazały, że poziomy MCH w mózgu wpływają na przyjmowanie pokarmu. To z kolei było pierwsze badanie, które wykazało rolę hormonu w zachowaniu impulsywnym. Wyniki sugerują, że MCH nie wpłynęło na zadowolenie szczurów z pożywienia ani na to, jak były przygotowane do pracy, ale wpłynęło to na ich zdolność do powstrzymania się od próby zdobycia granulki, mimo że nauczyły się, że naciskanie dźwigni częściej powodowałoby dalsze opóźnienia.

Czytaj także:

Z jedzenia wieczorem lepiej zrezygnować. To nie jest mit!