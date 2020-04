W jaki sposób mózg promuje głód u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym

Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine odkryli różnice w obwodach mózgowych, które przyczyniają się do głodu i utraty wagi u osób z jadłowstrętem psychicznym (AN).

Odkrycia opublikowane w internetowym wydaniu The American Journal of Psychiatry 12 marca 2020 r. rzuciły nowe światło na neurobiologię głodu i wycieńczenia – podstawowe cechy AN.

„Od dawna zastanawiamy się, jak ludzie z anoreksją mogą głodować i wychudzić się, kiedy większość ludzi ma problemy z utratą zaledwie kilku kilogramów” – powiedział dr Walter Kaye, profesor psychiatrii i dyrektor wykonawczy działu badań nad zaburzeniami odżywiania i programu leczenia w UC San Diego Health. „Ponieważ brakuje nam skutecznych metod leczenia, które normalizują jedzenie w AN, choroba ta jest często przewlekła i ma najwyższy wskaźnik zgonów spośród wszystkich zaburzeń zachowania”.

Głód w zaburzeniach odżywiania

National Association Disorders Association szacuje, że w danym momencie od 0,3 do 0,4 procent młodych kobiet i 0,1 procent młodych mężczyzn cierpi na AN. Badanie z 2007 roku wykazało, że 0,9 procent kobiet i 0,3 procent mężczyzn zgłosiło anoreksję w ciągu swojego życia. Szacuje się, że młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat z AN mają 10-krotnie większe ryzyko śmierci w porównaniu z rówieśnikami.

W swoim najnowszym badaniu Kaye i koledzy porównali reakcje mózgu dwóch grup uczestniczek, które otrzymywały smak wody cukrowej i zwykłej wody po poście lub po standardowym posiłku. W jednej grupie kobiet zdiagnozowano AN, ale były w remisji (RAN); druga grupa nie miała AN. Odpowiedzi neuronowe zaobserwowano i zmierzono za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Głód ludzi i zwierząt sprawia, że ​​jedzenie jest bardziej satysfakcjonujące, ponieważ głód aktywuje obwody mózgowe, które motywują do jedzenia. Według Kaye głównym odkryciem w tym badaniu było to, że głód nie aktywował tego obwodu nagrody żywności u osób z AN, co zwiększa prawdopodobieństwo, że cecha ta leży u podstaw restrykcyjnego jedzenia i poważnej utraty wagi u osób z AN w przeszłości.

„Te odkrycia podkreślają specyficzne obwody mózgu, które mogą odgrywać kluczową rolę w niezdrowym jedzeniu w anoreksji” – powiedział Kaye. „Częściowo ten zespół obwodów obejmuje połączone regiony, które są ważne dla rozpoznania uczucia głodu, motywowania nas do chęci jedzenia, gdy jesteśmy pozbawieni jedzenia, i pomagania w rozpoczęciu rzeczywistego jedzenia lub zdecydowaniu się go uniknąć. Ten sam zespół obwodów został związane ze zmianami apetytu związanymi z poważną depresją. Zniekształcenie sygnałów w mózgu zarówno w depresji, jak i anoreksji wpływa na świadomość głodu, motywację do jedzenia i unikanie jedzenia”.

Czytaj także:

Jak pokonać zastój wagi przy odchudzaniu? Mamy 10 sposobów