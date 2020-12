Czy żołądek może pęknąć? Przejedzenie i jego konsekwencje

Nasze żołądki mogą normalnie pomieścić od 1 do 1,5 litra pożywienia i napojów. Po wypełnieniu takiej ilości zaczynamy czuć się niekomfortowo. Pojawiają się biologiczne mechanizmy, które każą nam przestać jeść. Jednak żołądek ma zdolność rozciągania i przyjęcia znacznie większej ilości pokarmu. Pytanie jednak, czy można przekroczyć granicę. Okazuje się, że tak i przy zjedzeniu około 4 do 5 litrów jedzenia ściana żołądka może pęknąć.

„Żołądek może pęknąć, jeśli zjesz za dużo. Jest to możliwe, ale bardzo, bardzo rzadkie” – wyjaśniła pof. Rachel Vreeman z Indiana University School of Medicine.

Chociaż pęknięcie żołądka naprawdę się zdarza, dochodzi do tego naprawdę rzadko. Pęknięcie żołądka nie grozi po zjedzeniu dużego obiadu, choć z pewnością odczuwalny będzie dyskomfort.

Jak dochodzi do pęknięcia żołądka?

Pęknięcie żołądka, określane również jako perforacja żołądkowo-jelitowa, występuje, gdy w ścianie żołądka utworzy się dziura. To zdarzenie jest jednak sygnalizowane przez mdłości, i jeśli nadmierna ilość pokarmu zostanie wydalona w postaci wymiotów, prawdopodobnie nic się nie stanie. W przeciwnym razie nacisk na ściany żołądka może być tak duży, że pękną. Wówczas zawartość żołądka zostanie opróżniona do jamy brzusznej, co spowoduje infekcję i ból. W takim przypadku potrzebna jest interwencjia chirurgiczna.

Pękł jej żołądek po batatach

Pęknięcie żołądka po epizodzie napadowego objadania się zostało opisane w badaniu z 2012 roku. 23-letnią kobietę przyjęto z objawem ostrego bólu brzucha i silnym wzdęciem po posiłku. Okazało się, że na obiad zjadła dwie miski gotowanego na parze ryżu i 4-5 sztuk batatów. Przy wzroście 160 cm i wadze zaledwie 37 kg była to olbrzymia porcja jedzenia. Tomografia komputerowa żołądka i dwunastnicy wykazała, że organy zostały znacznie rozszerzone zawartością pokarmu. Dwa dni później sytuacja pogorszyła się i kobieta została poddana nagłej laparotomii (operacyjne otwarcie jamy brzusznej). W trakcie zabiegu wykryto małą perforację ze zmianą martwiczą na dnie żołądka. Kobiecie wyjęto ok. 2500 ml treści pokarmowej poprzez gastrotomię. Po zabiegu wróciła do zdrowia.

