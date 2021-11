Bulimia prowadzi do utraty włosów. Sprawdź poziom żelaza

Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą nie tylko prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale też zdrowych włosów. Jednak w przypadku bulimii niedożywiony organizm zaczyna sięgać po zgromadzone zapasy składników odżywczych, co wpływa destrukcyjnie na cały organizm. Bardzo szybko daje się we znaki brak białka, tłuszczy, witamin oraz składników mineralnych. To prowadzi to do nadmiernej utraty włosów.

Sposób odżywiania ma ogromny wpływ na włosy

Włosy są bowiem barometrem naszego organizmu. Wskazują, w jakiej jesteśmy kondycji. To one cierpią w pierwszej kolejności z powodu niedoborów żywieniowych. Składniki pokarmowe znajdujące się w pożywieniu, które dostarczamy naszemu organizmowi mają bezpośredni wpływ na budowę oraz wzrost włosów.

Mieszki włosowe, znajdujące się na naszej głowie, są bardzo aktywne metabolicznie, co oznacza, że niedostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości kalorii i białka, a także niedobór takich składników jak: cynk, selen oraz żelazo ma bezpośredni wpływ na nadmierne ich wypadanie.

Czym jest bulimia?

„Bulimia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się kompulsywnym jedzeniem w krótkim czasie, a następnie zwracaniem pożywienia przez osobę chorą lub narzucaniem surowej diety bądź głodówki. Zachowania te są wyniszczające zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Prowadzą przede wszystkim do ogromnych niedoborów. Organizm pozbawiony podstawowych witamin i składników odżywczych zaczyna więc się buntować” – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Naturalną konsekwencją więc są niedobory żywieniowe, a co za tym idzie kolejne schorzenia. Jednym z nich jest na przykład anemia, czyli tak zwana niedokrwistość. Jedną z najczęstszych przyczyn anemii jest spadający poziom hemoglobiny, która odpowiada za transport tlenu w organizmie oraz innych ważnych enzymów, których

Braki żelaza prowadzą do utraty włosów

Braki żelaza, które wchodzi w skład hemoglobiny wpływają negatywnie na kondycję włosów. Pierwiastek ten jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu. Gdy w ciele brakuje żelaza mieszki włosowe reagują od razu – dlatego też występuje duży związek pomiędzy anemią a nadmierną utratą włosów.

„Przede wszystkim należy niezwłocznie uzupełnić zapasy żelaza w organizmie. Jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków w dostarczeniu go naszemu ciału – inne zabiegi mające na celu zapobiegnięcie utracie włosów nie będą miały sensu. Źródłem żelaza są przede wszystkim produkty zwierzęce: mięso wołowe i wieprzowe, drób, wątroba, ryby. Można je również znaleźć w produktach roślinnych, takich jak: soja, fasola biała, orzechy pistacjowe czy natka pietruszki. Możliwa jest również suplementacja żelaza, jednak należy pamiętać, że nie stanowi ona leku na łysienie” – dodaje Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Należy pamiętać, że zaburzenia odżywiania stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla stanu włosów, ale przede wszystkim dla ogólnego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego osoby chorej. Niezbędne jest zatem zindywidualizowane podejście do pacjenta w trakcie terapii oraz działanie dwutorowe, zarówno w kierunku zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Objawów bulimii nie można lekceważyć, ponieważ prowadzą ona do szeregu innych schorzeń, których konsekwencje mogą być katastrofalne.

