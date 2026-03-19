Dr Izabela Sierpińska: Bezpieczeństwo i regeneracja to fundament nowoczesnej medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna zyskuje coraz większą popularność. Czy Pani zdaniem pacjenci są dziś bardziej świadomi bezpieczeństwa zabiegów?

Dr Izabela Sierpińska: Zdecydowanie tak. Pacjenci są bardziej świadomi, zadają więcej pytań i szukają lekarzy, którzy nie tylko wykonają zabieg, ale przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo i odpowiednią kwalifikację medyczną. Medycyna estetyczna to nie kosmetyka – to dziedzina medycyny, która wymaga wiedzy o anatomii, fizjologii i procesach regeneracyjnych. Bezpieczeństwo zaczyna się od konsultacji: szczegółowego wywiadu, oceny stanu zdrowia, jakości skóry i określenia realnych możliwości terapeutycznych. Dopiero wtedy dobieramy indywidualny plan leczenia.

W naszej klinice stawiamy na podejście oparte na nauce i rozwiązaniach, które przywracają zdrowie skóry, a nie tylko maskują objawy starzenia.

Jakie są najważniejsze elementy zapewniające bezpieczeństwo zabiegów?

Kluczowe są trzy elementy: kwalifikacja medyczna, odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie lekarza. Każdy zabieg powinien być wykonywany z wykorzystaniem certyfikowanych technologii i w warunkach medycznych. Nowoczesne urządzenia pozwalają na precyzyjne działanie przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Ważna jest też zasada „less is more” – stopniowe, regeneracyjne podejście minimalizuje ryzyko powikłań i daje bardziej naturalne, trwałe efekty.

Coraz częściej mówi się o zabiegach regeneracyjnych zamiast klasycznych zabiegów „odmładzających”. Co to oznacza w praktyce?

Współczesna medycyna estetyczna odchodzi od podejścia polegającego wyłącznie na wypełnianiu zmarszczek. Skupiamy się na regeneracji skóry – poprawie jej jakości, gęstości i zdolności do samoodnowy. Wykorzystujemy m.in. laseroterapię, osocze bogatopłytkowe, mezoterapię czy stymulatory. Te zabiegi indukują naturalne procesy naprawcze, produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra staje się zdrowsza, bardziej napięta i promienna.

To terapia przyczynowa, a nie tylko objawowa.

Laseroterapia jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się metod. Jakie ma zastosowanie w regeneracji skóry?

Laseroterapia to jedno z najważniejszych narzędzi nowoczesnej medycyny estetycznej. Pozwala na bardzo precyzyjne działanie – możemy poprawić strukturę skóry, zredukować przebarwienia, blizny, rozszerzone naczynka czy oznaki fotostarzenia. Szczególnie cenne są lasery nieablacyjne, które stymulują przebudowę skóry bez konieczności długiej rekonwalescencji. Dzięki temu pacjent nie tylko wygląda młodziej, ale jego skóra faktycznie staje się zdrowsza. Laseroterapia to przykład terapii, która wspiera naturalną regenerację organizmu i daje długotrwałe efekty.

Pacjenci często obawiają się sztucznego efektu. Jak można tego uniknąć?

Naturalność jest dziś absolutnym priorytetem. Celem nie jest zmiana rysów twarzy, lecz przywrócenie harmonii i świeżości. Kluczowe jest indywidualne podejście i umiar. Każda twarz ma swoje proporcje i charakter, które należy uszanować. W naszej pracy skupiamy się na subtelnym podkreślaniu naturalnego piękna i poprawie jakości skóry, a nie na jej „przerysowaniu”. Najlepszy efekt to taki, kiedy pacjent wygląda wypoczęty i zdrowy, a nie „zrobiony”.

Jakie trendy będą dominować w najbliższych latach?

Przyszłość medycyny estetycznej to regeneracja, profilaktyka i personalizacja terapii. Coraz częściej pracujemy nad poprawą jakości skóry już na wczesnym etapie starzenia. Rozwój technologii laserowych oraz terapii biostymulujących pozwala uzyskać efekty w sposób bezpieczny i naturalny. Medycyna estetyczna będzie coraz bardziej przypominać medycynę regeneracyjną – skupioną na przywracaniu zdrowia i funkcji skóry, a nie tylko na poprawie wyglądu.

dr Izabela Sierpińska jest lekarzem dentystą, specjalistą medycyny estetycznej oraz założycielką kliniki Regenesthe w Warszawie. Specjalizuje się w nowoczesnych terapiach regeneracyjnych, laseroterapii oraz zabiegach poprawiających jakość skóry i przywracających jej naturalną równowagę. W swojej pracy kieruje się podejściem opartym na nauce, bezpieczeństwie i indywidualnym planowaniu terapii. Jej filozofią jest subtelne podkreślanie naturalnego piękna oraz wspieranie procesów regeneracyjnych skóry z wykorzystaniem nowoczesnych, medycznych technologii.