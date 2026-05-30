Marketing, który nie ma sprzedawać. Dlaczego komunikacja w ochronie zdrowia rządzi się innymi prawami

Kupi nie ten samochód – będzie żałował. Wybierze nie to konto – zapłaci więcej. Pomyli się przy telefonie – niewygodnie mu się będzie korzystało. Konsekwencja jest jego, więc i decyzja jest jego.

W ochronie zdrowia ta zasada nie obowiązuje. Pacjent zwykle nie zna się na farmakologii, nie potrafi ocenić interakcji ze swoją innymi lekami i nie wie, jak konkretna substancja zachowa się przy jego chorobach współistniejących. Konsekwencje błędnego wyboru są przy tym poważniejsze niż w jakiejkolwiek innej kategorii zakupów – dotyczą zdrowia albo życia.

Dlatego w polskim prawie farmaceutycznym reklama produktów leczniczych wydawanych na receptę kierowana do publiczności jest zabroniona, a komunikacja firm farmaceutycznych może toczyć się tylko w dwóch dozwolonych obszarach: w marketingu skierowanym do lekarzy, farmaceutów i innych profesjonalistów medycznych, którzy ten wybór umieją ocenić, oraz w niereklamowej edukacji zdrowotnej i kampaniach świadomości chorobowej skierowanych do pacjentów – pod warunkiem, że nie promują konkretnego produktu na receptę. To nie jest dziwactwo regulatora. To racjonalna konsekwencja faktu, że decyzję o terapii powinien podejmować ktoś, kto ma kompetencje, żeby ją ocenić.

Zasada wykracza poza farmację. Wszędzie, gdzie kupujący nie ponosi pełnych skutków swojej decyzji – w doradztwie finansowym, prawniczym, w doborze sprzętu medycznego, w wielu obszarach zakupów B2B – klasyczny marketing perswazyjny działa źle, a regulator zwykle go w jakiejś formie ogranicza. Wniosek jest prosty: tam, gdzie ostateczny skutek dotyczy nie tego, kto wybiera, lecz kogoś innego, sprzedaż nie może być pierwszym celem komunikacji. Komunikacja musi służyć decyzji, nie generować popyt.

To ma konkretne konsekwencje dla tego, jak wygląda marketing farmaceutyczny prowadzony zgodnie z polskim prawem – i dlaczego ten, który jest prowadzony dobrze, w niczym nie przypomina reklamy z innych branż.

W komunikacji kierowanej do lekarzy podstawowym kryterium jakości jest zgodność z aktualnymi wytycznymi, jawność źródeł i przydatność kliniczna. Lekarz nie reaguje na komunikat „nasz lek jest skuteczny", bo wie, że za tym zdaniem nie kryje się żadna użyteczna informacja. Reaguje na materiał, który mówi mu, w jakiej populacji pacjentów dany lek był badany, jakie są działania niepożądane, jak wypada w porównaniu z alternatywami i co o tym mówią aktualne rekomendacje.

Dlatego dobre materiały dla lekarzy nie są reklamami, lecz narzędziami klinicznymi: algorytmami różnicowania pacjentów, schematami diagnostycznymi, checklistami zgodnymi z wytycznymi, podsumowaniami badań. Formalnie są to materiały promocyjne, bo finansuje je firma farmaceutyczna i służą jej interesom. Ale ich funkcja jest taka sama jak funkcja literatury naukowej: wspierać trafność decyzji lekarza. Logo firmy zostaje na ostatniej stronie, a wartość materiału mierzy się tym, czy lekarz po jego użyciu lepiej dobrał terapię.

W komunikacji kierowanej do pacjentów – tej, która jest dopuszczalna prawnie, więc nie promującej konkretnego produktu na receptę – obowiązuje analogiczna zasada. Kampania świadomości chorobowej, na przykład dotycząca nadciśnienia, nie może mówić „weź ten lek". Może natomiast pomóc pacjentowi zrozumieć, kiedy warto zmierzyć ciśnienie, co znaczą wyniki, kiedy umówić się do lekarza i jak rozmawiać z nim o leczeniu. Materiał edukacyjny o szczepieniach nie reklamuje konkretnej szczepionki – pomaga rodzicowi porządkować decyzję: co sprawdzić, o co zapytać, jak czytać kalendarz szczepień ochronnych. Taka komunikacja działa, bo nie próbuje zastąpić lekarza – wprowadza pacjenta do gabinetu lepiej przygotowanego, z trafniejszymi pytaniami, a nie z gotową diagnozą.

Najczęstszy błąd, jaki widzimy u zleceniodawców, polega na próbie zaprojektowania tej komunikacji według logiki klasycznego marketingu konsumenckiego. To nigdy nie działa, i nie dlatego, że regulator stawia tamę, lecz dlatego, że odbiorca – czy to lekarz, czy poinformowany pacjent – wyczuwa intencję perswazyjną i się zamyka. Dobrze zaprojektowany materiał farmaceutyczny zaczyna się od pytania, jaką decyzję ma podjąć lekarz albo pacjent, i dopiero z tego wynika treść, format i kanał. Wtedy mieści się i w przepisach, i w realnej potrzebie odbiorcy.

Punktem wyjścia nie powinien być ani produkt ani format, lecz cel poznawczy: co konkretnie odbiorca ma zrozumieć i jaką decyzję ma podjąć. Forma, kanał i narzędzie wynikają z tego celu, nie odwrotnie. To pozwala projektować materiały, które jednocześnie spełniają wymagania prawne, są przydatne klinicznie i służą interesowi firmy – przez wiarygodność, nie przez perswazję.

Dla czytelnika spoza sektora płynie z tego prosty wniosek. Wszędzie, gdzie kupujący jest niekompetentny do oceny produktu albo decyzja dotyczy kogoś innego niż on sam, klasyczne narzędzia marketingu zawodzą. Pierwszym pytaniem nie jest „jak sprzedać", lecz „jaką decyzję ma podjąć odbiorca i co naprawdę pomoże mu ją podjąć dobrze". Ta zmiana perspektywy nie jest ustępstwem wobec regulatora. Jest warunkiem skuteczności w każdej branży, w której wybór jednego człowieka rozstrzyga się o losie innego.

Sylwia Sikorska-Śmiechowska – założycielka i prezes White Solution, agencji projektującej komunikację w ochronie zdrowia w oparciu o metodę White Lab. W branży marketingu farmaceutycznego od ponad 20 lat.