Prosty patent na kleszcze. Potrzebna jest rolka do ubrań

Są małe, więc często pozostają niezauważone. To może być niebezpieczne, bo kleszcze są nosicielami groźnych chorób – zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt domowych.

Rolka na kleszcze – jak wykorzystać ten patent?

Oglądanie się po spacerze na łąkę czy do lasu to wręcz obowiązek. Może to ułatwić zwykła rolka do ubrań. Wystarczy przerolować się od stóp do głów, a kleszcze przykleją się do rolki. W ten sam sposób można przerolować psa po spacerze (oczywiście w ten sposób zbierzesz jedynie kleszcze, które nie zdążyły głębiej schować się w sierści). WAŻNE: sprawdzenie rolką ubrań nie zwalnia z dokładnego obejrzenia całego ciała.

Jak przypominają eksperci Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ugryzienie kleszcza jest bezbolesne i może on pozostać niezauważony nawet przez kilka dni. „Szczególną uwagę zwróćmy na miejsca, w których skóra jest cienka i dobrze ukrwiona. Tam kleszcze wbijają się najczęściej. Należy również wyczesać włosy, wziąć prysznic, a ubranie wytrzepać”– radzą specjaliści GIS.



Czy kleszcze nie lubią jasnych ubrań?

Kolor ubrania dla kleszcza nie ma żadnego znaczenia. Jednak na jasnych ubraniach kleszcze są lepiej widoczne. Na ciemnych łatwiej przegapić małe pajęczaki.

Jeśli wybierasz się na spacer w tereny zielone, w miarę możliwości ubierz się tak, aby zakryć całe ciało. Nogawki spodni możesz włożyć w skarpetki – nie jest to może najmodniejsze rozwiązanie, ale skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed kleszczami. Dodatkową ochronę zapewnią repelenty i inne preparaty odstraszające kleszcze, ale też komary.

Nie lekceważ kleszczy!

Kleszcze są nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Najczęstsze choroby odkleszczowe to borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Objawem boreliozy jest często tzw. rumień wędrujący, który ujawnia się zwykle po 3-30 dniach od ukłucia kleszcza, ale okres wylegania może trwać do 3 miesięcy. Trzeba również pamiętać, że rumień nie zawsze się pojawia. Borelioza nie nie przenosi się między ludźmi. Każdą wątpliwość i niepokojące objawy należy skonsultować z lekarzem.

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka. Rozważ szczepienie jeśli często przebywasz na terenach zielonych i terenach o nasilonym występowaniu tej choroby.

