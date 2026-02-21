Eksperci zmieniają zalecenia dla seniorów. Witamina D i wapń nie chronią przed złamaniami

Poważnym problemem zdrowotnym wśród seniorów są złamania kości. Wraz z wiekiem stają się one bardziej kruche i podatne na urazy. U osób starszych nawet niewielki upadek, na przykład w domu, może skutkować złamaniem. Proces ten często jest związany z rozwojem osteoporozy. Przez wiele lat może ona nie dawać poważnych objawów, a dopiero pierwszym z nich jest właśnie złamanie. Do pewnego momentu specjaliści w ramach profilaktyki zalecali seniorom zażywanie witaminy D oraz wapnia. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to konieczne.

Suplementacja witaminy D i wapnia pod lupą

Chorobą, która w dużej mierze dotyka starszych ludzi, jest osteoporoza, w której dochodzi do zmniejszenia gęstości i osłabienia struktury kości. To z kolei zwiększa ryzyko złamań. Do tej pory specjaliści zalecali seniorom przyjmowanie witaminy D oraz wapnia, by zmniejszyć ryzyko złamań. Niedawno wprowadzone wytyczne USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) mówią jednak o tym, że suplementowanie ich nawet w dużych dawkach nie daje efektu ochronnego przed tym.

Zapobieganie upadkom i złamaniom kości u osób starszych jest ważne dla ich zdrowia i niezależności. Niestety, gdy przejrzeliśmy najnowsze dowody, odkryliśmy, że przyjmowanie witaminy D, z wapniem lub bez niego, nie zapobiega upadkom ani złamaniom u seniorów, dlatego odradzamy stosowanie tych suplementów osobom, które nie przyjmują ich z innych powodów medycznych – powiedział John M. Ruiz, specjalista w dziedzinie zapobieganiem chorobom oraz w zakresie medycyny opartej na faktach, ekspert amerykańskiego zespołu zadaniowego ds. usług prewencyjnych.

Analiza licznych badań klinicznych przeprowadzonych wśród seniorów mieszkających samodzielnie wykazała brak istotnych statystycznie różnic w ryzyku urazów u osób stosujących suplementację. Istotne też jest, że nie chodzi jedynie o mniejsze dawki, takie jak 400 jednostek w przypadku witaminy D i 1000 jednostek odnośnie wapnia.

Z tego, co ustaliliśmy, wynika, że nie ma dawki, która dawałaby jakieś korzyści (jeśli chodzi o złamania kości – przyp. red) – powiedział jeden z członków USPSTF, prof. Goutham Rao z University Hospitals Healthe System w Cleveland w rozmowie z CNN.

Kiedy suplementacja jest uzasadniona?

Trzeba jednak pamiętać o tym, że odpowiedni poziom witaminy D, jak i wapnia, jest istotny dla zdrowia seniorów. Choć nie przynoszą istotnych korzyści w zapobieganiu złamaniom, to nadal są potrzebne i wpływają na ogólny stan zdrowia.

Eksperci zastrzegają więc, że powyższe wytyczne nie obowiązują w przypadku, gdy dana osoba przyjmuje witaminę D lub wapń z innych powodów medycznych. Jest to między innymi zdiagnozowana osteoporoza, niedobór witaminy D lub schorzenia, które wpływają na jej wchłanianie. Powyższe rekomendacje znajdują zastosowanie tylko w przypadku suplementacji w celu zmniejszenia ryzyka złamań i upadków. Eksperci zaznaczają jednak, że przyjmowanie zbyt dużych dawek wapnia w formie suplementów jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych.

Odpowiednia profilaktyka złamań u osób starszych

Specjaliści w celu utrzymania dobrego zdrowia kości w przypadku osób starszych zalecają regularną aktywność fizyczną. Ważne jest też zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania codziennych czynności. Seniorzy nie powinni także zbyt szybko wstawać, ponieważ może to spowodować spadek ciśnienia krwi, a przez to – utratę równowagi.

Niezwykle ważnym elementem są też regularne, profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku osteoporozy. Z kolei u osób, które już borykają się z tym schorzeniem, powinno być wdrożone leczenie zapobiegające złamaniom.

