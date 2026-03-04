Seniorzy łykają tabletki na pamięć. Ekspertka z NCEŻ: często nie dają efektów

Rynek tabletek „na pamięć” dla osób starszych rośnie z roku na rok, a Polacy chętnie je kupują. Problem w tym, że – jak podkreśla dr hab. Regina Wierzejska z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) – u zdrowych seniorów bez niedoborów większość tych preparatów zwykle nie daje mierzalnych efektów. Co więcej, może wchodzić w groźne interakcje z lekami. Czy warto więc inwestować w suplementy „na pamięć”? A może skuteczniejsza – i tańsza – jest zwykła ryba na talerzu?

Magiczna tabletka na pamięć nie istnieje

Choć półki w aptekach uginają się od preparatów z witaminami z grupy B, kwasami omega-3 czy „ekstraktami na koncentrację”, u zdrowych seniorów bez niedoborów nie ma dziś wiarygodnych dowodów, że poprawiają one sprawność umysłu.

Eksperci z międzynarodowych gremiów zajmujących się zdrowiem mózgu nie rekomendują żadnych suplementów w celu poprawy funkcji poznawczych u osób bez stwierdzonych niedoborów. To ważne rozróżnienie: suplement to nie lek. Nie leczy, nie zapobiega chorobie i nie przechodzi tak rygorystycznych badań klinicznych jak farmaceutyki.

W praktyce oznacza to, że jeśli senior nie ma konkretnego niedoboru potwierdzonego badaniami, tabletka „na pamięć” najczęściej nie przyniesie zauważalnych korzyści.

Dlaczego ryba bije kapsułkę omega-3?

Kwasy omega-3 od lat są reklamowane jako wsparcie dla mózgu. I rzeczywiście – badania pokazują, że regularne spożywanie dwóch porcji ryb tygodniowo wiąże się z niższym ryzykiem otępienia. Ale uwaga: te same kwasy omega-3 zamknięte w kapsułce w badaniach klinicznych nie wykazują takiego samego działania ochronnego.

Dlaczego? Bo żywność to coś więcej niż pojedynczy składnik. Ryba dostarcza nie tylko omega-3, lecz także pełnowartościowego białka, selenu, jodu, witaminy D i szeregu innych związków, które działają synergicznie. Organizm korzysta z całego „pakietu”. Izolowana substancja chemiczna nie zastąpi zbilansowanego talerza.

Witaminy z grupy B – kiedy faktycznie pomagają?

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Niedobór witaminy B12 może prowadzić do zaburzeń pamięci, koncentracji, a nawet objawów przypominających demencję.

Ale tu obowiązuje żelazna zasada: suplementacja ma sens tylko wtedy, gdy niedobór został potwierdzony badaniem krwi. W innym przypadku organizm po prostu wydali nadmiar witamin z moczem. Efekt dla mózgu? Najczęściej żaden. Za to portfel będzie lżejszy.

Zioła pod lupą: miłorząb, żeń-szeń i kurkuma

Wśród popularnych preparatów „na pamięć” królują ekstrakty roślinne:

miłorząb japoński ( Ginkgo biloba ),

), żeń-szeń ( Panax ginseng ),

), kurkuma (Curcuma longa).

W teorii brzmią obiecująco – mają właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. W praktyce jednak brakuje solidnych, długoterminowych badań potwierdzających ich skuteczność w zapobieganiu demencji. To, że coś jest „naturalne”, nie oznacza automatycznie, że jest skuteczne, ani bezpieczne.

Uwaga na interakcje! Ryzyko, o którym milczą reklamy

Seniorzy często przyjmują kilka leków jednocześnie – na nadciśnienie, serce, cukrzycę czy krzepliwość krwi. Dodanie do tego suplementu może zmienić działanie terapii. Przykładowo:

miłorząb może zwiększać ryzyko krwawień u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe,

wysokie dawki niektórych witamin mogą zaburzać działanie leków kardiologicznych.

Dlatego obowiązuje prosta zasada: jeśli przyjmujesz leki na schorzenia przewlekłe, każdy suplement warto wcześniej zgłosić lekarzowi albo farmaceucie.

Dodatkowo suplementy nie są weryfikowane pod kątem skuteczności przed wprowadzeniem na rynek. To konsument – często starsza osoba – ponosi ryzyko. Niebezpieczne jest też coś innego: wiara w „naturalną ochronę mózgu” może opóźnić wizytę u lekarza i postawienie właściwej diagnozy.

Należy też pamiętać o tym, że suplementy diety, w przeciwieństwie do leków, nie muszą udowadniać skuteczności w badaniach klinicznych przed wejściem na rynek. Odpowiedzialność za ich stosowanie spoczywa w dużej mierze na konsumencie.

Kiedy suplementacja ma sens?

Po suplementy warto sięgać, gdy:

masz potwierdzony badaniem krwi niedobór (np. witaminy B12),

lekarz zalecił konkretną dawkę i czas trwania suplementacji,

informujesz lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach,

nie traktujesz suplementu jako zamiennika zdrowej diety.

Jeśli choć jeden z tych punktów nie jest spełniony, warto się zatrzymać.

Zainwestuj nie w kapsułkę, lecz w styl życia

To, co naprawdę wspiera mózg w starszym wieku, jest zaskakująco proste:

dieta oparta głównie na produktach roślinnych, uzupełniona rybami,

codzienny ruch (spacer działa jak naturalny „booster” dla neuronów),

odpowiednia ilość snu,

relacje społeczne – rozmowa z bliskimi stymuluje mózg skuteczniej niż niejedna krzyżówka.

Nie istnieje magiczna tabletka na pamięć. Ale istnieją codzienne nawyki, które mogą realnie zmniejszać ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i poprawiać jakość życia. Zanim więc kupisz seniorowi kolejny suplement „na regenerację mózgu”, zaproś go na spacer. I na pieczoną makrelę.

