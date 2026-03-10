Co trzeci Polak ma nadciśnienie. Eksperci wskazują, co warto trzymać w lodówce

Eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywienia (NCEŻ) wskazują, że zmiana sposobu odżywiania może być skutecznym wsparciem dla terapii. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa dieta DASH, w której produkty mleczne stanowią fundament.

Nadciśnienie to problem, który narasta w ciszy

Statystyki są alarmujące. Według danych cytowanych przez mgr inż. Beatę Dłużniewską z NCEŻ, jeśli obecne tendencje się utrzymają, do 2035 roku liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce może zwiększyć się nawet o połowę. Największym zagrożeniem jest niska świadomość – nadciśnienie nie boli, ale stanowi główny modyfikowalny czynnik ryzyka zawału serca, udaru mózgu czy demencji.

Dieta DASH – model żywienia o udowodnionej skuteczności

Jednym z najlepiej przebadanych sposobów wspierania kontroli ciśnienia krwi jest dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Badania kliniczne, w tym publikacje w „New England Journal of Medicine”, wykazały, że zmiana nawyków żywieniowych według tego modelu pozwala na uzyskanie wymiernych efektów – u części pacjentów spadek ciśnienia skurczowego obserwowano już po dwóch tygodniach stosowania diety.

Skuteczność tego modelu nie wynika z działania jednego składnika, lecz z synergii: wysokiej podaży błonnika, potasu, magnezu i wapnia przy jednoczesnym ograniczeniu sodu w diecie (czyli soli).

Dlaczego nabiał wspiera układ krążenia?

Produkty mleczne są w diecie DASH kluczowym źródłem wapnia. Pierwiastek ten, obok potasu i magnezu, bierze udział w regulacji napięcia ścian naczyń krwionośnych. Choć na rynku dostępne są liczne suplementy, specjaliści NCEŻ podkreślają, że wapń dostarczany wraz z dietą jest najskuteczniejszy. Wynika to z faktu, że w produktach spożywczych występuje on w naturalnym towarzystwie innych składników odżywczych, co ułatwia jego optymalne wykorzystanie przez organizm.

Ser żółty – czy naprawdę trzeba z niego rezygnować?

W kontekście nadciśnienia wokół sera żółtego narosło wiele kontrowersji. Jest on doskonałym źródłem wapnia (dostarcza nawet 800–900 mg w 100 g), ale jednocześnie zawiera znaczące ilości sodu oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.

U osób zmagających się z wysokim ciśnieniem nadmiar soli może utrudniać leczenie, dlatego w modelu DASH zaleca się zachowanie umiaru w spożywaniu serów podpuszczkowych. Priorytetem powinny być niskotłuszczowe produkty fermentowane, takie jak jogurty, kefiry i maślanki, które są łatwiej strawne i bezpieczniejsze dla profilu lipidowego.

Jak zrealizować dzienne zapotrzebowanie na wapń?

Zgodnie z normami, dorosły człowiek powinien dostarczać organizmowi 1000–1200 mg wapnia na dobę. NCEŻ podpowiada, jak w prosty sposób skomponować jadłospis, wykorzystując ogólnodostępne produkty:

Propozycja 1: 1 szklanka mleka (chudego), 1 szklanka jogurtu naturalnego, 50 g twarogu oraz 2 plastry sera żółtego.

Propozycja 2: 2 szklanki maślanki, 1 szklanka jogurtu naturalnego, 50 g białego sera i plaster mozzarelli.

Propozycja 3 (dla seniorów): 3 szklanki kefiru lub maślanki oraz 50 g chudego twarogu. Produkty fermentowane dodatkowo wspierają mikrobiotę jelitową, co jest istotne w starszym wieku.

Podstawa to profilaktyka i regularne pomiary

Eksperci przypominają: dieta DASH jest niezwykle skutecznym narzędziem, ale stanowi element szerszej strategii. Równie ważne są: regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz systematyczne pomiary ciśnienia tętniczego. Wczesna diagnostyka i zmiana nawyków żywieniowych pozwalają nie tylko zwiększyć skuteczność farmakoterapii, ale przede wszystkim znacząco obniżyć ryzyko groźnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Sprawdź, czy nadciśnienie może dotyczyć także ciebie

Nadciśnienie przez wiele lat może nie dawać żadnych wyraźnych sygnałów. Właśnie dlatego regularna kontrola jest kluczowa, szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka. Na profilaktyczne pomiary warto zwrócić uwagę zwłaszcza, jeśli:

masz ponad 40 lat (ryzyko rośnie wraz z wiekiem),

w rodzinie występowały przypadki nadciśnienia, zawałów lub udarów,

twoje BMI wskazuje na nadwagę lub otyłość,

prowadzisz siedzący tryb życia,

w twoim jadłospisie często pojawia się żywność wysokoprzetworzona,

pojawiają się nieswoiste objawy: poranne bóle głowy, zawroty głowy czy przewlekłe zmęczenie.

Pomiar ciśnienia trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Jeśli twoje wyniki regularnie przekraczają 140/90 mmHg, skonsultuj się z lekarzem. Wczesna diagnoza i wprowadzenie zasad diety DASH mogą znacząco poprawić prognozy zdrowotne i ułatwić kontrolę ciśnienia.

