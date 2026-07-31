Popularny lek znika z aptek w całej Polsce. Jedna seria budzi poważne zastrzeżenia

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy leku o nazwie Adnamil. To preparat stosowany w leczeniu pacjentów z dną moczanową oraz nawracającą kamicą nerkową. Zawiera substancję czynną – allopurynol – która hamuje wydzielanie kwasu moczowego w organizmie.

Jaką serię leku Adnamil wycofano z obrotu?

Zastrzeżenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego wzbudziła jedna seria leku. Wykazano, że nie spełnia wymagań jakościowych przewidzianych w specyfikacji. W związku z tym GIF podjął decyzję o wycofaniu jej z aptek. Wydał też zakaz wprowadzania wadliwego preparatu na polski rynek. Szczegółowe informacje na temat wycofanego preparatu znajdują się poniżej:

Adnamil, Allopurinolum, 300 mg,

postać: tabletki,

wielkość opakowania 30 tabl.,

GTIN 05909991560621

seria numer HIY0325001, termin ważności 07.2028,

podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie;

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28754;

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego Adnamil wycofano z aptek?

Powodem wycofania leku był nieodpowiedni wygląd preparatu. Przebadane tabletki pokrywał częściowo biały, sypki proszek. Co więcej, w jednej z nich stwierdzono też uszkodzenie. W dodatku wszystkie przeanalizowane próbki wykazywały wyższą niż deklarowana odporność na zgniatanie. „Nie można zatem w sposób jednoznaczny wykluczyć wpływu obserwowanego zjawiska,tj.: twardnienia tabletek, w dalszym okresie jego przechowywania na uwalnianie substancji czynnej, a co za tym idzie na skuteczność leku, co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa terapii” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

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