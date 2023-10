Popularne leki na cukrzycę powodują poważne skutki uboczne. Nowe badania

Leki na cukrzycę z semaglutydem i liraglutydem to analogi GLP-1. Związki te naśladują działanie glukagonopodobnego peptydu 1. Ich głównym zadaniem jest regulowanie metabolizmu węglowodanów. Nasilają wydzielanie insuliny i hamują wytwarzanie glukagonu (hormonu, który podnosi poziom glukozy we krwi). Jednocześnie zapewniają uczucie sytości i spowalniają proces opróżniania żołądka z pokarmu. W rezultacie wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Wskazane preparaty są wykorzystywane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Nierzadko stosuje się je również w terapii otyłości (choć nie jest to zgodne z ich „oficjalnym” przeznaczeniem).

Czym grozi stosowanie leków z semaglutydem?

Leki z semaglutydem i liraglutydem budzą duże zainteresowanie. Popularność tych preparatów skłoniła naukowców do przyjrzenia się bliżej skutkom, jakie niesie za sobą ich przyjmowanie przez dłuższy czas. Specjaliści przeanalizowali dane medyczne pochodzące od 16 milionów osób, którym przepisano farmaceutyki między 2006 a 2020 rokiem. W badaniu udział wzięły dwie grupy ochotników. 613 zażywało semaglutyd, a 4144 – liraglutyd. Wszyscy uczestnicy brali leki nie po to, by obniżyć poziom glukozy we krwi, ale zapanować nad nadmiernym apetytem i łatwiej zrzucić zbędne kilogramy. Warto zauważyć, że przepisywano im farmaceutyki niezgodnie z pierwotnymi wskazaniami rejestracyjnymi. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła je bowiem do stosowania w terapii cukrzycy.

Wyniki pacjentów zażywających leki z semaglutydem lub liraglutydem porównano z wynikami osób przyjmujących inny preparat ułatwiający odchudzanie – połączenie naltreksonu i bupropionu. Co się okazało? Ochotnicy stosujący analogi GLP-1 byli znacznie bardziej narażeni na problemy z układem pokarmowym. Chodzi o schorzenia, takie jak:

paraliż żołądka, czyli zatrzymanie funkcji żołądka (ryzyko wystąpienia choroby było 3,67 razy większe),

zapalenie trzustki (prawdopodobieństwo wystąpienia 9,09 razy wyższe),

niedrożność jelit (ponad czterokrotny wzrost ryzyka).

Te powikłania występują stosunkowo rzadko. Niemniej jednak naukowcy uznali swoje odkrycie za niepokojące. Jak zaznacza główny autor badania, dr Mohit Sodhi z University of British Columbia.

„Leki te stają się coraz bardziej dostępne. Niepokoi przede wszystkim fakt, że pacjenci mogą zamówić tego typu środki przez Internet, bardzo często nie mają pełnej wiedzy na temat tego, jakie skutki uboczne może wywołać przyjmowanie preparatów”.

Skutki uboczne, jakie mogą wywołać leki z semaglutydem lub liraglutydem nie są wskazaniem – co podkreślają badacze – do przerwania terapii. Preparaty wykazują bowiem dużą skuteczność w obniżaniu poziomu cukru we krwi i hamowaniu nadmiernego apetytu. Najnowsze odkrycia poczynione przez naukowców stanowią jedynie przesłankę do tego – jak zauważa dr. Dan Azagury z Uniwersytetu Stanforda – by jeszcze lepiej kontrolować stan zdrowia pacjentów przyjmujących farmaceutyki.

Leki na cukrzycę z semaglutydem dostępne również w Polsce

Warto zwrócić uwagę na fakt, że leki z semaglutydem cieszą się dużą popularnością nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Są dostępne w postaci tabletek lub zawiesiny do wstrzykiwań. Stosuje się je przede wszystkim u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi i cukrzycą typu drugiego.

