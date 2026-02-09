Pilny komunikat GIF. Popularny lek na biegunkę wycofany z aptek w całej Polsce

GIF poinformował o wycofaniu z obrotu konkretnej serii produktu Loperamid APTEO MED. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju i została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że preparat musi pilnie zniknąć z aptek, a pacjenci nie powinni go stosować.

Loperamid APTEO MED – szczegóły wycofanej serii

W opublikowanym komunikacie GIF przekazał dokładne informacje dotyczące produktu objętego decyzją. Poniżej publikujemy kluczowe dane:

Nazwa: Loperamid APTEO MED (Loperamidi hydrochloridum)

Dawka: 2 mg

Postać: kapsułki twarde

Opakowanie: 20 kapsułek

GTIN: 05909991453596

Numer serii: IJW024001

Termin ważności: 31.12.2026

Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26184

Decyzja obejmuje wycofanie tej serii z obrotu oraz zakaz jej dalszego wprowadzania na rynek. GIF nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego lek został wycofany z aptek?

Powodem decyzji była wada jakościowa dotycząca zawartości substancji czynnej. Jak wyjaśnia GIF, w trakcie 18-miesięcznych badań stabilności stwierdzono, że zawartość loperamidu spadła poniżej dolnego limitu specyfikacji jakościowej w zarejestrowanych warunkach przechowywania (25°C i 60 proc. wilgotności).

„W związku ze stwierdzoną w badaniach niższą zawartością substancji czynnej, Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów wynikające z braku zakładanej skuteczności analizowanego produktu leczniczego” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Oznacza to, że lek z tej serii może nie działać zgodnie z przeznaczeniem, co w przypadku leczenia biegunki może prowadzić do utrzymywania się objawów i odwodnienia.

Co powinni zrobić pacjenci?

Produkty lecznicze niespełniające wymagań jakościowych nie mogą być stosowane i podlegają zniszczeniu. GIF nie przewidział możliwości innego wykorzystania tej serii leku. Pacjenci posiadający Loperamid APTEO MED z numerem serii IJW024001 powinni zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z apteką w celu dalszych instrukcji.

Decyzja została wydana w trosce o bezpieczeństwo pacjentów.

