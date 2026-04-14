GIF pilnie wycofuje ważny preparat medyczny. Wykryto potencjalnie rakotwórczą substancję
Leki

GIF pilnie wycofuje ważny preparat medyczny. Wykryto potencjalnie rakotwórczą substancję

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał pilny komunikat o natychmiastowym wycofaniu z obrotu środka kontrastowego stosowanego w diagnostyce obrazowej. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie serie produktu.

Gastrografin to specjalistyczny środek kontrastowy wykorzystywany podczas badań diagnostycznych, przede wszystkim do obrazowania przewodu pokarmowego. Preparat podaje się doustnie lub doodbytniczo m.in. pacjentom kierowanym na badania radiologiczne i wybrane badania tomografii komputerowej. Lek pomaga lekarzom dokładniej ocenić stan jelit, żołądka oraz innych odcinków układu pokarmowego.

GIF wycofuje preparat Gastrografin z rynku

Wycofany zostaje następujący produkt leczniczy:

  • Gastrografin (Meglumini amidotrizoas + Natrii amidotrizoas),
  • (660 mg + 100 mg)/ml, roztwór doustny i doodbytniczy,
  • opakowanie: 10 butelek po 100 ml,
  • GTIN: 05909990681334,
  • numer pozwolenia: R/6813,
  • podmiot odpowiedzialny: Bayer AG, Niemcy.

Decyzja obejmuje wszystkie serie produktu znajdujące się obecnie w obrocie. GIF nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że preparat musi zostać niezwłocznie usunięty z aptek, hurtowni i placówek medycznych.

Powód wycofania: wykryto potencjalnie rakotwórcze zanieczyszczenie

Jak poinformowano w uzasadnieniu decyzji, w leku wykryto obecność N-nitrozo-megluminy – zanieczyszczenia zaliczanego do substancji potencjalnie rakotwórczych.

Badania wykazały, że poziom tej substancji przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa, zarówno standardowy limit spożycia, jak i tymczasowe limity dla środków kontrastowych stosowanych krótkotrwale.

Producent sam zarekomendował wycofanie

Firma Bayer przekazała do GIF wyniki analiz i sama zarekomendowała dobrowolne wycofanie wszystkich serii leku na całym świecie oraz wstrzymanie wprowadzania nowych partii do czasu wdrożenia działań naprawczych.

Dlaczego to ważne?

Ze względu na zastosowanie preparatu w diagnostyce obrazowej decyzja może mieć znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i placówek wykonujących badania diagnostyczne.

GIF podkreślił, że pozostawienie preparatu w obrocie mogłoby stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego, dlatego konieczne było natychmiastowe działanie.

