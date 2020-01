Wielu młodych ludzi żyje z niezdiagnozowanym zespołem chronicznego zmęczenia

Leonard A. Jason, profesor psychologii na DePaul University, poprowadził siedmioletnie badanie, w którym wzięło udział ponad 10 000 dzieci i nastolatków z okolic Chicago. Naukowcy odkryli, że u mniej niż 5% młodzieży w badaniu, w którym stwierdzono dodatni wynik testu w kierunku zespołu chronicznego zmęczenia, zdiagnozowano wcześniej tę jednostkę. Choroba może wpływać na wszystkie aspekty życia dziecka, od funkcjonowania fizycznego po uczęszczanie do szkoły i udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Zespół chronicznego zmęczenia

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS) to zaburzenie charakteryzujące się skrajnym zmęczeniem, które nie ustępuje mimo odpoczynku i nie można go wyjaśnić leżącym u jego podstaw schorzeniem. Ponieważ nie zidentyfikowano żadnej pojedynczej przyczyny i ponieważ wiele innych stanów wywołuje podobne objawy, CFS może być trudny do zdiagnozowania.

Naukowcy spekulują, że do czynników przyczyniających się mogą należeć:

wirusy



osłabiony układ odpornościowy



naprężenie



zaburzenia równowagi hormonalnej

Możliwe jest również, że niektórzy ludzie są genetycznie predysponowani do rozwoju CFS. Chociaż CFS może czasem rozwinąć się po infekcji wirusowej, nie stwierdzono, aby jeden typ infekcji powodował CFS.

Wykluczenie innych potencjalnych przyczyn zmęczenia jest kluczową częścią procesu diagnozy. Niektóre stany z objawami przypominającymi objawy CFS obejmują:

mononukleoza



borelioza



stwardnienie rozsiane



toczeń (SLE)



niedoczynność tarczycy



fibromialgia



ciężkie zaburzenie depresyjne



ciężka otyłość



zaburzenia snu

Skutki uboczne niektórych leków, takich jak leki przeciwhistaminowe i alkohol, mogą również naśladować objawy CFS.

