Jak przetrwać samoizolację podczas pandemii SARS-CoV-2? Radzi tester skafandrów NASA

Na łamach portalu metro.co.uk pojawił się artykuł o 46-latku z Francji, który podróżował po całym świecie do odległych miejsc, aby badać temat izolacji oraz to, w jaki sposób astronauci przystosowują się do życia w ciasnych, wręcz odosobnionych warunkach przez wiele miesięcy.

Spędził sześć tygodni na stacji badawczej w Arktyce w miesiącach zimowych, kiedy jest ciemno 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Na podstawie obszernych badań Pothier przedstawił dziesięć najważniejszych wskazówek dotyczących życia w izolacji, kiedy miliony ludzi na całym świecie nie wychodzą z domów podczas pandemii koronawirusa.

Czytaj także:

„Aktywny senior w domu” – rusza program ćwiczeń dla osób starszych

10 porad na czas izolacji według astronauty

Czytaj także:

8 sposobów na nudę w domu. Przydatne także podczas epidemii