Jesz z nudów czy faktycznie jesteś głodny? – oto jest pytanie. Jak to rozpoznać?

Co to jest głód?

Głód może być trudny do zdefiniowania, ponieważ obejmuje złożone działanie hormonów, procesów biochemicznych i reakcji fizycznych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje głodu: fizyczny i psychiczny.

Głód fizyczny można zdefiniować jako dążenie organizmu do zjedzenia czegoś, aby przeżyć, podczas gdy głód psychiczny opiera się bardziej na pragnieniach lub zewnętrznych sygnałach.

Czytaj też:

Objadasz się w stresie? Sprawdź, jak to zatrzymać

Fizyczny głód

Ten typ to prawdziwy głód, w którym organizm potrzebuje pożywienia, aby wytworzyć więcej energii.

Przy tego rodzaju głodzie twój żołądek jest pusty i może w nim burczeć. Możesz także mieć napady głodu. Jeśli nie jesz, możesz odczuwać niski poziom cukru we krwi i czuć się słabym, rozkojarzonym lub zmęczonym.

Głód psychiczny

Głód psychiczny pojawia się, gdy masz ochotę jeść, ale nie czujesz żadnych fizycznych oznak, że twoje ciało potrzebuje pożywienia.

Może się przejawiać w postaci ochoty na deser mimo uczucie pełne z posiłkiem lub pragnienia konkretnego elementu lub rodzaju żywności.

Porównaj to uczucie z fizycznym głodem, który na ogół może zaspokoić każdy pokarm.

Psychologiczne wyzwalacze głodu

Podczas gdy fizyczny głód jest wywoływany przez pusty żołądek i napędzany potrzebą twojego ciała, aby zdobyć więcej energii, na głód psychiczny wpływa wiele czynników.

Jedzenie z nudów tak naprawdę może być skutkiem nie tylko nudy, ale także różnych innych czynników. Na przykład stres, słabej jakości sen i łatwy dostęp do fast foodów mogą sprawić, że będziesz bardziej skłonny do jedzenia z nudów.

Oto niektóre z najczęstszych psychologicznych wyzwalaczy głodu.

Nuda

Nuda jest jedną z przyczyn głodu psychicznego. Jedzenie z nudów może być nawet częstsze niż inne rodzaje jedzenia emocjonalnego, takie jak jedzenie w celu redukcji stresu.

Ponadto osoby podatne na nudę mogą być bardziej skłonne do przejadania się lub emocjonalnego jedzenia.

Stres

Przewlekły stres psychiczny może wywołać zmianę w hormonach głodu, powodując apetyt na jedzenie.

Takie zmiany hormonalne mogą powodować, że osoby z nadwagą będą bardziej podatne na głód wywołany stresem.

Czytaj też:

Cierpisz na zaburzenia odżywiania? Winny może być COVID-19

Socjalizacja

Kiedy ludzie wokół ciebie jedzą lub piją, możesz być bardziej skłonny to zrobić – nawet jeśli nie jesteś głodny.

Jedno małe badanie z udziałem 65 studentów wykazało, że osoby przebywające z kimś, kto dostał drugą porcję jedzenia, były o 65% bardziej narażone na zjedzenie dokładki niż osoby siedzące z kimś, kto jej nie dostał.

Reklama

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś głodu wywołanego reklamą telewizyjną, wiesz, że reklama może być potężnym wyzwalaczem głodu psychicznego.

Niektóre badania sugerują, że reklamy przedstawiające ludzi jedzących częściej wywołują apetyt niż inne metody prezentowania jedzenia w reklamach.

Niewystarczająca jakość snu

Sen może mieć potężny wpływ na twoje nawyki żywieniowe.

Niektóre badania pokazują, że dorośli, którzy nie śpią wystarczająco dużo, dostarczają więcej kalorii, jedzą więcej i częściej przybierają na wadze.

Jak stwierdzić, czy naprawdę jesteś głodny?

Prawdziwy głód i pragnienie są innym doświadczeniem niż nuda.

Pamiętaj, że aby zachować zdrowie i zapewnić energię potrzebną do przetrwania dnia, musisz regularnie zasilać swoje ciało.

Niektórzy ludzie pomijają posiłki, gdy próbują schudnąć, co często przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ zbyt długie przerwy między posiłkami mogą prowadzić do przejadania się. W związku z tym ważne jest, aby jeść, gdy jesteś głodny.

Jeśli niedawno zjadłeś zbilansowany posiłek i masz ochotę na więcej, jest to prawdopodobnie pragnienie psychologiczne. Jeśli jednak nie jadłeś od kilku godzin i odczuwasz oznaki fizycznego głodu, prawdopodobnie jesteś głodny i musisz zjeść posiłek lub przekąskę.

Sygnały głodu i pragnienia

Wczesne oznaki prawdziwego głodu mogą obejmować łagodne napady głodu, uczucie pustki w żołądku i „burczenie w brzuchu”. Jednak te oznaki mogą się różnić w zależności od osoby.

Dodatkowo, prawdziwemu pragnieniu fizycznemu często towarzyszy suchość w ustach lub lekkie swędzenie w gardle, a także chęć wypicia dowolnego napoju – w tym czystej wody.

Z drugiej strony pragnienie psychiczne może objawiać się chęcią na określony napój, na przykład gazowany.

Podobnie, jeśli czujesz głód względem określonego jedzenia i nie chcesz niczego zjeść, dopóki nie będziesz mógł zjeść tej konkretnej rzeczy, prawdopodobnie doświadczasz pragnienia psychologicznego, a nie prawdziwego głodu. Prawdziwy głód fizyczny, zwłaszcza jeśli doświadczysz nagłego głodu, znacznie mniej dyskryminuje inne potrawy.

Czytaj też:

Czym jest miernik głodu? Czy pomaga wypracować zdrowe nawyki?