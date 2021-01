Psycholog: Rwiesz włosy z głowy, płaczesz? To oznacza, że sobie radzisz

Autorka wpisu zaznacza, że zawsze radzimy sobie tak, jak najlepiej potrafimy. Czasem wypłakujemy się w ogromne ilości chusteczek higienicznych, innym razem siadamy przed komputer, jemy czekoladę. Niekiedy te sposoby poradzenia sobie z problemami bywają destrukcyjne, ale i najlepsze, na jakie nas w danej chwili stać. Innych po prostu na dany moment nie znamy, więc ważne, by zachować wobec samych siebie wyrozumiałość, odpowiedzialność i uważność. Trzeba się pogłaskać, wesprzeć, skontaktować z kimś, kto pomoże, jeśli stwierdzimy, że potrzebujemy wsparcia z zewnątrz.

Dlaczego płacz jest dobry?

Płaczesz, a więc, jak zaznacza prowadząca profil Zastanawiam Się, uwalniasz napięcie, przeżywasz emocje, możesz zauważyć, że coś cię dotknęło, coś straciłaś bądź straciłeś. Podobnie z pozostaniem w ciągu dnia w łóżku. Jeśli masz na to ochotę, najpewniej potrzebujesz odpoczynku, regeneracji, podążasz za swoim organizmem i traktujesz go ze zrozumieniem. Natomiast jeśli się denerwujesz, najprawdopodobniej zostały naruszone twoje granice, jakaś twoja potrzeba nie została zaspokojona, zauważona, coś blokuje ci osiągnięcie celu. A co, gdy zwracasz się do kogoś po pomoc? Także sobie radzisz, ponieważ szukasz nowych sposobów wsparcia, dbasz o swoje zdrowie, jesteś odpowiedzialny lub odpowiedzialna.

Gdzie znajdziesz bezpłatną pomoc?

Jeśli czujesz, że już nie dasz rady wspierać siebie samodzielnie, a nie masz ochoty od razu udać się na wizytę do psychologa lub psychoterapeuty, możesz uzyskać wsparcie, dzwoniąc na specjalne infolinie. Zastanawiam Się wymienia numery telefonów kilku z nich:

22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA

116 123 – kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych

800 120 202 – Niebieska Linia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

22 628 52 22 – telefon zaufania skierowany dla osób LGBT+, ich rodzin oraz bliskich

