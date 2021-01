Wytrwanie w postanowieniach noworocznych nie jest łatwe. Oto, co radzą naukowcy

Jednym z takich naukowców jest Erika Kirgios, do której postanowień noworocznych należy skupienie się na nauce: Amerykanka zamierza zrobić doktorat właśnie na temat tego, jak podejmujemy decyzje i postanowienia. Zamierza również publikować więcej artykułów i zdobyć pracę na wydziale. Aby jej się to udało... zapala ulubione świece i zaparza najlepszą herbatę. Wszystko po to, by mieć zewnętrzną motywację do rozpoczęcia długiego nocnego pisania. Świece i herbata towarzyszą bowiem przyszłej pani doktor wyłącznie w trakcie pracy.

Erika Krigios i profesor Katy Milkman z The Warthon School przy University of Pennsylvania, która również bada kwestię dotrzymywania postanowień noworocznych, stworzyły listę wskazówek, mogących pomóc wytrwać w całorocznych postanowieniach dłużej niż do końca stycznia.

Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach?

1. Stwórz zachętę

Milkman i Krigios sprawdziły, jak działa zachęta, pracując z 6000 osób uczęszczających do jednej z sieci siłowni. Części z nich obiecano, że jeśli będą ćwiczyć aktywniej, otrzymają audiobooka. Zachęcono ich również, by w trakcie późniejszych ćwiczeń go słuchali. Druga grupie obiecano audiobooka bez żadnej dodatkowej zachęty, a trzeciej – nie obiecano nic. Okazało się, że członkowie grupy pierwszej i drugiej wytrwali w intensywnych ćwiczeniach odpowiednio o 14 i 10 procent niż ich ci, których do tego nie zachęcono.

2. Opracuj plan

Często nie potrafimy wytrwać w postanowieniach noworocznych, bo nie opracowujemy ich dokładnego planu, skupiamy się na ogóle, a nie na szczegółach i w konsekwencji nie wiemy, co robić. Tymczasem można opracować strategię działania, korzystając ze schematu WOOP, który oznacza, że trzeba najpierw opisać cel (ang. wish), potem oczekiwany rezultat (ang. outcome, następnie wymienić czynniki, które stoją na przeszkodzie do osiągnięcia celu (ang. obstacle) i dopiero na podstawie tych przemyśleń stworzyć plan (ang. plan).

3. Skup się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz

Czyli myśl pozytywnie, a nie negatywnie. Szwedzcy naukowcy w jednym ze swoich badań udowodnili, że osoby, które skupiają się nie na unikaniu czegoś, a podążaniu za czymś, mają o 12 procent większe szanse na sukces. Jak to wygląda na konkretnym przykładzie? Zamiast mówić: „Muszę przestać jeść lody”, skup się na: „Będę więcej jeździć na rowerze”.

4. Zastosuj cheat meal nie tylko w diecie

Ludzie często rezygnują z postanowień, bo dochodzą do wniosku, że jedna porażka przekreśla cały ich plan. Stwierdzają więc: „Mam to gdzieś, nigdy mi się nie uda” i rezygnują ze swoich postanowień. Lepiej więc mierzyć siły na zamiary: zamiast postanowić, że będzie się medytować siedem razy w tygodniu, warto skupić się na czterech razach. Należy też sobie uświadomić, że jedna porażka w żadnym wypadku nie oznacza, że jest się beznadziejnym i w ogóle nie ma co się starać.

5. Znajdź mentora lub partnera

Krigios zamierza w roku 2021 nie tylko pisać, ale i ćwiczyć jogę za swoją mamą. Po 15 minut każdego wieczoru. Jeśli bowiem podejmujesz noworoczne postanowienie razem z inną osobą, łatwej później w nim wytrwać, wzajemnie się motywować. Ponadto, gdy masz zamiar ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych... ogłoś to w nich. Łatwiej ci będzie wytrwać, bo nie będziesz chciał/a wyjść przed znajomymi czy obserwatorami na kogoś, kto nie dotrzymuje słowa.

