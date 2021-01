Narcyzi, psychopaci, sadyści i makiaweliści inaczej zareagowali na pandemię

Naukowcy z Univeristy of Mississippi przebadali 402 osoby w wieku od 18 do 78 lat, które wykazywały niektóre cechy właściwe wymienionym typom osobowości. Nie były jednak narcyzami klinicznymi czy zdiagnozowanymi psychopatami. Badanie przeprowadzono online, a uczestniczące w nich osoby poproszono o wypełnienie kwestionariusza na temat ich myśli, uczuć i zachowań w czasie pandemii. Ciemne cechy ich osobowości uszeregowano według skali Parszywa Dwunastka oraz Assessment of Sadistic Personality.

Badani czerpali przyjemność z wydarzeń związanych z pandemią

Jak zauważają autorzy badania, ankietowani zgłaszali, że pandemia i związane z nią zmiany, zagrożenia powodowały u nich przyjemność. Choć różnice w porównaniu z osobami bez wymienionych cech były statystycznie istotne, to jednak nadal subtelne. Co więcej, badanie skupiało się na samoopisie i podawaniu prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”, więc należałoby je kontynuować, także z udziałem większej liczby uczestników.

Ponadto, zauważono, że osoby z narcystycznymi i psychopatycznymi cechami osobowości rzadziej niż inni przestrzegały zasad higieny osobistej związanych z pandemią, czyli częstego mycia i dezynfekowania rąk. Należy jednak zaznaczyć, że większość osób stwierdziła, iż przestrzegała zasady zachowywania dystansu społecznego, unikała podróży i spotkań osobistych.

Jako największe zagrożenie pandemię COVID-19 postrzegają makiaweliści i narcyzi, być może dlatego, że skuteczność ich działań jest bardzo zależna od stabilnej sytuacji społecznej. Osoby o bardziej aspołecznych cechach, jak psychopaci i sadyści, nie czuły się tak zagrożone przez SARS-CoV-2.

