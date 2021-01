Trendy urodowe, zdrowotne i fitnessowe: oto, co będzie na topie w 2021 roku

Rok 2020 przewrócił do góry nogami nasze codzienne priorytety i cele, rok 2021 daje z kolei nadzieję na to, że – choć już trochę odmienieni – będziemy mogli powrócić do rzeczywistości. Jak to konkretnie będzie wyglądało w branży beauty, zdrowotnej i fitness? Na co położony zostanie największy nacisk?

Trendy 2021: beauty

Dbanie o urodę powinno być przyjemnością. I z takim nastawieniem eksperci branży beauty wchodzą w nowy rok. Jak sobie uprzyjemnić nakładanie makijażu lub oczyszczanie skóry? Np. bawiąc się w myślach w opisanie pięciu rzeczy, które się widzi, czterech przedmiotów, których można dotknąć, trzech rzeczy, które można usłyszeć, dwóch, które można powąchać i jednej, którą można posmakować, np. stojącej obok w szklance herbaty.

Kolejnym sposobem jest przedłużenie nakładania na twarz konkretnych kosmetyków. Pozwoli to, zwłaszcza w godzinach wieczornych, na wyciszenie organizmu. Warto też... zrobić porządki w swojej szafce w łazience, by wkroczyć w nowy rok z dosłownym poczuciem czystości i świeżości.

Trendy 2021: zdrowie

Postanowienie zdrowotne na rok 2021 powinno brzmieć: warto w końcu się wyspać, bo choć w pandemii więcej czasu spędzaliśmy w domu, wcale lepiej nie spaliśmy. Dobrym sposobem będzie użycie olejków aromatycznych i spryskanie np. tym o zapachu różanym lub lawendowym swojej pościeli i powtarzanie tego co noc. Dzięki temu dasz znać swojemu umysłowi, że oto czas spać. Możesz też zrelaksować się w łóżku, wykonując proste pozycje jogi: najpierw połóż się na plecach i lekko unieś pupę do góry, weź kilka oddechów. Zakończ savasaną, czyli leżeniem płasko na plecach, z rozluźnionymi nogami i ramionami.

Trendy 2021: fitness

W roku 2020 byliśmy zmuszeni trenować online, jednak warto ten trend kontynuować. Wiele aplikacji umożliwia dostęp do prostych treningów, które każdy potrafi powtórzyć, a także do rywalizacji z innymi osobami. Nie warto też rezygnować ze stretchingu pod koniec ćwiczeń, choć wiele osób czasem tak robi. Tylko wraz z czasem poświęconym na regenerację trening będzie skuteczny.

Trendy 2021: jedzenie

W tym roku postaw na poprawiające odporność probiotyki. Wybieraj produkty fermentowane, jak kiszoną kapustę, kimchi, jogurty z żywymi kulturami bakterii, kefiry. Pamiętaj też, że mikrobiom jelitowy może zostać zaburzony przez cukier, sztuczne słodziki, jednak zjedzona od czasu do czasu babeczka w niczym ci nie przeszkodzi.

Trendy 2021: psychologia

Zadbaj przede wszystkim o swoje szczęście. Wypisz ręcznie lub w notatkach w telefonie, za co i za kogo jesteś wdzięczny. Od czasu do czasu aktualizuj tę listę i sprawdzaj, jak dbasz o swoje samopoczucie: czy wymienione czynniki, osoby są często obecne w twoim życiu? Wyraź również wdzięczność ukochanym osobom, mówiąc bądź pisząc im coś miłego.

