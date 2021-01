Chcesz dłużej wytrwać w swoich postanowieniach? Inaczej je zaplanuj

Postanowienia noworoczne (a także wszystkie podejmowane w innym czasie), zamiast przybliżać do celu, mogą wprowadzać niepokój i załamanie, spowodowane tym, że nie udało się ich dotrzymać. Szkopuł może tkwić nie w braku motywacji, ale w niewłaściwym określeniu samych postanowień. Jak to więc zrobić, by okazały się skuteczne?

Jak zaplanować postanowienia noworoczne?

1. Nie skupiaj się na styczniu

Jak podkreśla Christina Brown, trenerka zajmująca się pomaganiem ludziom w skutecznym schudnięciu, nie ma co czekać na styczeń, luty, środę czy wieczór. Działanie należy zacząć teraz. Według niej, jeśli uważamy, że możemy zacząć wprowadzać zmiany dopiero od jakiegoś momentu, skazujemy się na porażkę.

2. Dąż do postępu, a nie perfekcji

Diety mogą nie działać, jednak zdrowe nawyki żywieniowe – jak najbardziej. W odchudzaniu chodzi bowiem o to, by wypracować nowy styl życia, a nie o szybkie osiągnięcie żądanego efektu. Z nastawieniem: Jeśli nie uda mi się od razu, jestem beznadziejny/-a, dana osoba błyskawicznie rezygnuje z dążenia do swojego celu, a przecież nic nie przychodzi od razu.

3. Skup się na głowie, a nie na ciele

Wiele osób mówi, że schudnięcie uczyniłoby je szczęśliwymi. W niektórych przypadkach może i tak jest, jednak większości pomoże przede wszystkim odpowiednie nastawienie psychiczne do codzienności: warto po prostu umilać ją sobie na wszelkie możliwe sposoby. Spędzać czas tak, jak się lubi najbardziej, np. na czytaniu książek, aromatycznych kąpielach, spacerach.

4. Daj sobie czas

Najczęściej chcielibyśmy widzieć efekty swojej pracy od razu, a to nie jest, w przypadku utraty wagi, możliwe. Zajmuje wiele miesięcy lub nawet lat. Początkowo waga może w ogóle nie drgnąć, bo co prawda tkanka tłuszczowa będzie się zmniejszać, ale tej mięśniowej będzie przybywać.

5. Nie musisz chodzić na siłownię

W czasie pandemii często nie jest to możliwe, ale warto pamiętać, że wystarczy 30 minut jakiegokolwiek ruchu w ciągu dnia: spaceru, jazdy na rowerze czy ćwiczeń przed telewizorem, by swoją kondycję polepszyć.

6. Pomyśl o jedzeniu jako o paliwie

To może cię dodatkowo zmotywować, ponieważ dojdziesz do wniosku, że dzięki jedzeniu twój organizm lepiej funkcjonuje i potrzebuje produktów jak najlepszej jakości. Dokładnie tak, jak w przypadku paliwa i samochodów.

7. Pozwól sobie jeść ulubione dania

Trenerzy zalecają zasadę: 80 procent zdrowego jedzenia, 20 procent tego, na co masz ochotę (choć te dwa działy nie muszą się oczywiście wykluczać). Odmawianie sobie czegoś w konsekwencji doprowadzi do... objadania się tym i efektu jo-jo, ponieważ dana osoba bez przerwy będzie myśleć, że akurat ma ochotę na słodycze, a nie może po nie sięgnąć.

8. Formułuj konkretne cele

Postanowienie o tym, że chce się schudnąć, będzie mniej skuteczne od postanowienia, że do tego i tego dnia schudnę tyle kilogramów. Warto dokładnie opracować swój cel, by móc go osiągnąć, ten ogólny nie zostanie zrealizowany, jeśli nie opiszesz wszystkich po kolei małych kroczków do jego osiągnięcia. Tak więc zamiast myśleć, o tym, że schudniesz, postanów: Będę 3 razy w tygodniu ćwiczyć po 30 minut.

