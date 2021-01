Zamiast próbować wszystko zapamiętać, skorzystaj z planera. Ich wybór jest ogromny

Zapisywanie rzeczy nie tylko sprawia, że obowiązki związane z rodzicielstwem, pracą czy po prostu życiem są łatwiejsze do opanowania. Pozwala również lepiej przygotować się psychicznie na nadchodzące dni i opracować strategię „przetrwania”. Do tego zapisywania zadań przyda się planer, jednak który z nich wybrać, jeśli wybór na rynku jest bardzo szeroki? Ten najbardziej odpowiadający twoim potrzebom, preferencjom. Sprawdź, jakie rodzaje produktów masz do wyboru!

1. Planer dzienny

Najlepsze rozwiązanie dla osób, które mają naprawdę dużo zadań do wykonania i kalendarz miesięczny nie byłby dla nich wystarczający. W planerze dziennym jest wystarczająco dużo miejsca na wpisanie wszystkich obowiązków danego dnia.

2. Planer z podziałem na tygodnie i miesiące

Tego rodzaju produkty mają specjalne zakładki, umożliwiające szybkie otwarcie planera na konkretnym miesiącu, a potem znalezienie odpowiedniego tygodnia.

3. Planer-osobisty asystent

Czyli produkt z podziałem nie tylko na dni, ale i konkretne godziny danego dnia, umożliwiający bardzo precyzyjne zapisywanie swoich planów, umówionych wizyt.

4. Planer w wersji kieszonkowej

Dla tych, którzy nie lubią zbyt wiele ze sobą dźwigać. Zawiera klasyczny podział na tygodnie i miesiące (choć mniej miejsca na wypisanie planów niż w klasycznym kalendarzu), a z tyłu i miejsce na notatki.

5. Składany kalendarz na biurko

Składane kalendarze znane są z niemal wszystkich polskich biur. Nic dziwnego – można, patrząc na nie jednym okiem, sprawdzić datę i coś do niej dopisać.

6. Planer bez podziału na miesiące

Umożliwia rozpoczęcie planowania w dowolnym momencie w roku, często jest podzielony na tygodnie na przestrzeni od pół roku do 12 miesięcy i zawiera tabelki do uzupełnienia na każdy z dni tygodnia. Jeden dzień zajmuje całą stronę planera.

7. Planer motywacyjny

Zawierający, poza klasycznym kalendarzem i miejscem na notatki, motywujące cytaty znanych osób, ciekawostki, podpowiedzi, jak układać swoją dietę czy treningi.

Czytaj też:

Jak pracować zdalnie i nie zwariować? Proste rady do zastosowania