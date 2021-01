Akceptujesz swoje ciało? Łatwiej osiągniesz inne cele

Akceptacja własnego ciała oznacza bowiem, że przyjmujesz do wiadomości stan rzeczy polegający na tym, że jedne części ciała podobają ci się bardziej, inne mniej i nie ma w tym nic złego. To być może zdrowsze podejście niż wspomniane body positivity, które teoretycznie ma na celu pokazanie, uświadomienie, że każde ciało jest piękne, jednak w praktyce często wychodzi to inaczej. Jak wskazują badania opublikowane w czasopiśmie „Body Image”1, za pomocą hashtagu #BoPo bardziej niż pozytywne nastawienie do ciała, promuje się ekstremalną szczupłość i niezdrową utratę wagi.

Obraz ciała a pewność ciała

W dyskusji o akceptacji swojego wyglądu często pojawiają się dwa terminy: obraz ciała i pewność ciała. Ten pierwszy odnosi się do tego, jak dana osoba myśli o sobie, dotyczy jej wizerunku, który utworzyła sobie w głowie. Obraz ciała ma więc subiektywną naturę, ponieważ powstaje na podstawie wymogów, kryteriów, jakie dana osoba sformułowała wobec samej siebie.

Inaczej z pewnością ciała, która definiuje to, jak daną osobę widzi otoczenie. Np. możesz czuć się ze sobą źle, ale inni będą postrzegać cię jako osobę pewną siebie, co w ogóle nie będzie miało przełożenia na to, jak ty sam/a siebie widzisz.

Radość z własnego ciała = łatwiejsze podejmowanie decyzji

Akceptacja oznacza pogodzenie się z tym, że niektóre części własnego ciała nie będą się komuś podobać. Brak zakochania się w każdym centymetrze swojej pupy czy brzucha nie oznacza, że ktoś robi coś źle. Wręcz przeciwnie, osoba akceptująca ciało dostrzega i docenia, że dzięki niemu może spacerować, bawić się z dziećmi czy sprowadzić na świat człowieka. Niekochanie pewnych części siebie jest w porządku, ważne, by własnego ciała nie oceniać.

Akceptacja ciała oznacza również pogodzenie się z tym, że istnieją pewne kwestie dotyczące wyglądu, które trudno przezwyciężyć, a także pozwolenie myślom dotyczącym tych kwestii na pojawienie się, a nie spychanie ich do głębi podświadomości. Ktoś, kto akceptuje swoje ciało, dąży również do dawania mu przyjemności, np. poprzez noszenie wygodnych ciuchów. Gdy dasz swojemu ciału radość, łatwiej osiągniesz swoje cele w każdej dziedzinie życia.

