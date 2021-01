10 subtelnych sygnałów, które świadczą o tym, że się odkochujesz

W Polsce każdego roku rozstaje się około 65 tysięcy małżeństw, a związków nieformalnych pewnie i jeszcze więcej. Wbrew pozorom, przyczyną zerwania więzi nie musi być wcale nic tak spektakularnego jak zdrada. Czasem sygnały o tym, że przestajesz kogoś kochać pojawiają się subtelnie i powoli. Co może świadczyć o tym, że właśnie się odkochujesz?

10 sygnałów świadczących o tym, że się odkochujesz

1. „My” staje się „ja”

Zakochani czują się jednością, wspólnotą, dlatego też mówią, że to „my” przynieśliśmy wino na kolację czy daliśmy komuś prezent. Pary są również zapraszane razem na rodzinne uroczystości, imprezy u znajomych. Subtelnym objawem rozpadu związku jest sytuacja, w której partner czy partnerka częściej mówi „ja” zamiast „my”.

2. Zaczynasz porównywać

Swój związek z innymi albo obecną relację ze swoimi poprzednimi i często te porównania zaczynają wypadać na niekorzyść aktualnego partnera czy partnerki.

3. Zaczynacie skupiać się na tym, co was różni

Badania pokazują, że wbrew powiedzeniu o przyciąganiu się przeciwieństw, na swoich partnerów wybieramy osoby o podobnych zainteresowaniach. Zakochani też się na tym, co ich łączy skupiają, za to ci, którzy się odkochują, wolą spędzać czas ze znajomymi lub na oglądaniu serialu czy praktykowaniu hobby bez partnera czy partnerki u boku.

4. Czujesz, że twoje potrzeby nie są zaspokajane

I bardziej tkwisz w relacji, niż się w nią angażujesz. Mija dzień za dniem, znosisz to, co się dzieje, ale tak naprawdę czujesz, że tego nie chcesz. Związek nie daje ci radości, satysfakcji, a znużenie.

5. Deficyt pozytywnych emocji i interakcji

Psycholog John Gottman definiuje udany związek jako taki, w którym stosunek interakcji pozytywnych do negatywnych wynosi 5:1. Jeśli tego ci brakuje, być może nie czujesz już miłości do drugiej osoby.

6. Dobijają cię różnice

To, że partner lubi porządek w naczyniach w zmywarce, a partnerka wkłada je do urządzenia w dowolnej kolejności i ułożeniu na początku może wydawać się ekscytujące. Ot, drobne różnice. Jeśli jednak nawet takie drobne nawyki zaczynają cię doprowadzać do nerwów, wiedz, że dzieje się źle.

7. Nadchodzi nuda

Wiele związków rozpada się, gdy jeden z partnerów zaczyna tracić entuzjazm do angażowania się w relację, czuje się znudzony i poszukuje „atrakcji” gdzie indziej.

8. Nie czujesz zaangażowania partnera/partnerki

Ty robisz wszystko, by ratować związek, a twój ukochany lub ukochana sprawia wrażenie, jak by jej czy jego to w ogóle nie obchodziło. Zatrzymał/a się w miejscu i jest jej/jemu w tym dobrze. Sądzi, że jeśli jest już w związku, nie musi nad nim pracować.

9. Spędzacie razem coraz mniej czasu

Nadchodzi koniec ze wspólnym oglądaniem ulubionych filmów, wypadami do znajomych czy spędzaniem czasu nad planszówkami albo gotowaniem we dwoje. Każde z was woli inaczej wykorzystać wolne chwile.

10. Odechciało ci się starać

Kluczem do udanego związku jest motywacja obojga partnerów do angażowania niezbędnego czasu i energii w to, by relacja mogła długotrwale i dobrze funkcjonować. Jeśli jeden lub dwoje partnerów przestało szukać sposobów na podtrzymanie „ognia miłości” to zły znak. Utrzymanie związku to ciężka praca obu stron.

