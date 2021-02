Naukowcy: Jeśli częściej używasz zaimków... wkrótce rozstaniesz się z partnerem

Nowe badania psychologiczne dowodzą, że w małych słowach, których codziennie używamy, może kryć się informacja o tym, że dany związek się rozpadnie, zanim partnerzy sami się o tym zorientują.

Przed rozstaniem język się zmienia

Naukowcy z University of Austin przeanalizowali ponad milion wpisów 6800 użytkowników serwisu Reddit w dziale dotyczącym właśnie rozpadów związków w okresie na rok przed i rok po tym, jak rozstali się ze swoimi drugimi połówkami. Okazało się, że na 3 miesiące przed rozstaniem ich język zaczynał się zmieniać i powrócił do normy około 6 miesięcy później.

Doktorantka Sarah Seraj, jedna z autorek badania, wyjaśniła, że tak naprawdę nie zauważamy, jak często używamy przyimków, zaimków i przedimków, ale liczba tych słów, użytych przez nas, zmienia się wraz z tym, czego w życiu doświadczamy. Może nam też dużo powiedzieć o naszym stanie emocjonalnym i psychicznym.

Przed rozstaniem, zarówno u osób, które zerwały, jak i u tych, z którymi zerwano, język stał się bardziej osobisty i nieformalny, co wskazuje na spadek poziomu myślenia analitycznego. Osoby te częściej używały zaimków „my” i „ja”, stały się bardziej skupione na sobie, co niekiedy jest związane również ze smutkiem nastrojami depresyjnymi. Wtedy również człowiek koncentruje się przede wszystkim na własnych emocjach. Szczyt tych wzorców następował w dniu zerwania i utrzymywał się nawet do 6 miesięcy po nim.

Niektórzy jednak trwali w takim stanie ponad rok, cały czas wypowiadając się niemal wyłącznie na tematy związane z rozstaniem. Podobną zależność badacze zaobserwowali u osób w trakcie rozwodu, a także doświadczających innych wstrząsów emocjonalnych.

