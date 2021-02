Czy w tej połówce awokado jest pestka? Oto, jak złudzenie optyczne potrafi oszukać mózg

Z pestką czy bez?

Co widzisz? Wygląda na to, że przedstawione awokado ma swoją charakterystyczną pestkę pośrodku. Ale tak nie jest. Złudzenie optyczne wywołało absolutny brak jednomyślności wśród internautów. Po tym, jak pewna Australijka udostępniła zdjęcie w grupie na Facebooku, ludzie zaczęli wypowiadać się na temat owocu. Dyskusjom nie było końca.

Niektórzy członkowie grupy przeprowadzili badania, próbując dotrzeć do sedna problemu. Jedna kobieta zedytowała zdjęcie, dodając ciemną warstwę. Ciemniejszy obraz pokazuje, jakoby rzeczywiście była tam pestka. Ale wciąż nie jest to pewne. Wracamy do punktu wyjścia.

Rzucić telefonem o ścianę z powodu pestki? Prawie...

„To zdjęcie sprawia, że chcę rzucić telefonem o ścianę!” – pisał jeden z grupowiczów. „Na pierwszy rzut oka pestka tam jest, ale gdyby przyjrzeć się bliżej... Ech, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy” – dodał drugi. „Kiedy popatrzysz na to dłużej, zobaczysz obie wersje” – przekonywał trzeci.

Jedna z komentatorek wpisu nałożyła na zdjęcie ciemny filtr i wskazała, że po prawej stronie miąższ jest złączony z pestką. Na dole pestki ponadto jej zdaniem jest zielonkawy cień, którego by tam nie było, gdyby nie było również pestki.

Jaka jest prawda? Tego zapewne się nie dowiemy.

Czytaj też:

COVID-19. Już wiemy, jakie jest ryzyko śmierci pacjentów po 80. roku życiaCzytaj też:

10 milionów zgonów każdego roku. W Światowym Dniu Walki z Rakiem przedstawiamy najważniejsze informacje