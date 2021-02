Naukowcy: W czasie pandemii małżonkowie często się nawzajem irytują

Wspólna praca zdalna w pandemii może prowadzić do wielu nerwowych chwil i zastanawiania się nawet nad z pozoru błahymi problemami: Dlaczego ja mam siedzieć na mniej wygodnym krześle? Dlaczego ja mam przygotować obiad w czasie przerwy? Dlaczego on/a chociaż raz nie odrobi z dziećmi zadania domowego? To z kolei prowadzi do ogólnej konkluzji: Czy moja praca jest mniej ważna niż mojej żony czy mojego męża? Trudnym relacjom małżeńskim w czasie pandemii zdążyli się już przyjrzeć naukowcy.

Jak pandemia wpływa na związki?

Badacze z West Virginia University przepytali 165 małżeństw o to, czy ich partnerzy ingerowali w ich obowiązki zawodowe konkretnie w kwietniu 2020 roku, czyli w jednym z miesięcy pandemii. Z ustaleń naukowców wynika, że im większa ingerencja małżonka w pracę drugiej osoby, tym większą złość i smutek ta osoba odczuwa. Psychologowie kierowali się w swoich działaniach teorią relacyjnych turbulencji, która dowodzi, że okresy niestabilności, a takim jest bez wątpienia pandemia, mogą powodować głębokie „zmarszczki” na kondycji związku. Wcześniej badano m. in. jak na małżeństwo wpływa powrót małżonka-wojskowego z misji.

Wiek uczestników „pandemicznego” badania wahał się od 18 do 74 lat, 64 pary miały już dorosłe dzieci. Ankietowali musieli odpowiedzieć „tak” lub „nie” na takie stwierdzenia jak: „Żona/mąż przeszkadzał/a mi w czasie pandemii w pracy” lub „Kontaktując się z żoną/mężem w czasie pandemii czułam/czułem”.... Na podstawie wyników naukowcy stwierdzili, że osoby, których codzienne czynności były zakłócane przez ich małżonków, odczuwali wobec nich negatywne emocje i nazywali relację burzliwą. Najczęściej odczuwano smutek i złość.

