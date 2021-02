Naukowcy: Mężczyźni zaciekle broniący swojej męskości są jej niepewni

Okazuje się, że takich reakcji można się spodziewać przede wszystkim po młodych mężczyznach, których poczucie męskości w dużej mierze zależy od tego, jak widzą ich inni.

Im większa presja społeczna, tym gorzej

Dr Adam Stanaland, główny autor badania zaznacza, że im większą odczuwa się presję związaną z tym, co miałoby być „męskie” i jak miałby się „prawdziwy mężczyzna” zachowywać, tym częściej pojawiają się reakcje agresywne. im bardziej ktoś obawia się, że nie spełnia surowych norm przypisanych płci męskiej, tym silniejszą odczuwa presję, by udowodnić, że on doskonale wie, co znaczy „być mężczyzną”.

W badaniu wzięło udział 195 losowo wybranych studentów oraz 391 mężczyzn w wieku od 18 do 56 lat. Uczestnikom zadano szereg pytań, dotyczących „wiedzy” o płci. Często dotyczyły one tak stereotypowo męskich kwestii jak: naprawy domowe, samochody. Przy ogłaszaniu wyników testu mężczyznom mówiono, że ich wynik jest niższy lub wyższy niż przeciętny, który uzyskały osoby tej samej płci. Mężczyznom, którzy otrzymali gorszy wynik zasugerowano również, że są mniej męscy niż inni.

Po otrzymaniu wyników panowie mieli za zadanie uzupełnić fragmenty konkretnych słów, poprzez dodanie wybranych przez siebie liter, co pozwoliło na ujawnienie stanu psychicznego, w jakim się znajdują. W niektórych przypadkach okazało się, że część uczestników miała zdecydowanie agresywne myśli, podczas gdy u innych się one nie pojawiły.

Mężczyźni, których poczucie męskości pochodziło z wewnątrz, wydawali się nieporuszeni wynikami. Inaczej było wśród uczestników, którzy wcześniej mówili, że zachowują się tak a nie inaczej właśnie z powodu społecznych oczekiwań czy chęci zrobienia wrażenia na randce. To właśnie ta grupa panów tworzyła słowa o zabarwieniu agresywnym, a nie neutralnym. Np., gdy otrzymali do uzupełnienia fragment ki, napisali nie kiss, czyli „pocałować” a kill, czyli „zabić”. Gdy z kolei otrzymali blo, stworzyli z tego „krew” (blood), a nie „rozkwitać” (bloom).

Kto reagował najbardziej agresywnie?

Szczególnie zagrożeni poczuli się wynikami testu mężczyźni w wieku od 18 do 29 lat. Łagodniejsza była odpowiedź mężczyzn pomiędzy 30. a 37. rokiem życia, a jeszcze bardziej umiarkowana – wśród panów powyżej 38. roku życia. Wyniki te nie zdziwiły naukowców, ponieważ to właśnie w młodszym wieku poczucie męskości jest najbardziej kruche i młody człowiek czuje, że musi wszystkim naokoło coś udowodnić. Agresja młodych mężczyzn ujawniała się również w stosunku do osób, które przedstawiły im wyniki badania.

Co ciekawe, podobne badanie przeprowadzono wśród kobiet, na których żadnego wrażenia nie wywarło to, jeśli otrzymały wynik „mniej kobiecy” niż inne przedstawicielki tej samej płci. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki uzyskane wśród mężczyzn pozwolą lepiej poradzić sobie z agresją zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, która może prowadzić w szczególnie trudnych przypadkach do przemocy wobec kobiet czy zaangażowania się w działania terrorystyczne.

