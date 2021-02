Twój chłopak albo dziewczyna ciągle nie może czegoś znaleźć? Oto dlaczego

„Gdzie leży moja koszula?” – pyta mąż. „Nawet tego nie umiesz znaleźć? Przecież jak zwykle znajduje się w twojej szafie!” – odpowiada żona. Gorzej, jeśli jej tam jednak nie będzie i oboje zaczną poszukiwania, polegające na zaglądaniu we wszelkie zakamarki w mieszkaniu i obrzucaniu się pretensjami w związku z tym kto, kiedy i czego nie dopilnował.

Susan Winter, ekspertka ds. relacji i autorka książek o związkach zaznacza, że nie ma w tym nic dziwnego. Bez względu na to, czy częściej jesteś znajdującym, czy gubiącym. Gubienie przedmiotów jest często wynikiem pośpiechu i tego, że staramy się robić kilka rzeczy w jednym czasie, a potem zapominamy, gdzie co położyliśmy. Według niej prawdziwe jest stwierdzenie o przyciągających się przeciwieństwach i osoba uporządkowana często wchodzi w relację z bałaganiarzem, a ktoś zestresowany, nerwowy z kimś, kto jest raczej zrelaksowany na co dzień.

Jak sobie radzić z gubieniem rzeczy?

Jak uniknąć takich niepotrzebnie denerwujących dyskusji? Winter zaleca, by znaleźć „dom” dla konkretnych przedmiotów. Czyli np. klucze, szklanki czy ładowarki do telefonów odkładamy zawsze w jednym miejscu. Ważne jest również, by gospodarstwo domowe funkcjonowało tak, aby każdy się w nim czuł dobrze i mógł wykorzystywać swój potencjał. Ten z partnerów, który więcej pracuje i rzadziej jest w domu, a także osoby np. z ADHD będą częściej zapominać o właściwym miejscu rzeczy niż ci, którzy częściej są w domu i mają naturę osoby zorganizowanej. W takich przypadkach może pomóc zorganizowanie wspólnego sprzątania, układania rzeczy na półkach, pozbywanie się tych zbędnych. Dzięki temu uniknie się pytań małżonka: „Gdzie są moje buty?”, jeśli wiadomo, że zostały już wydane.

To, że ty możesz coś znaleźć, nie oznacza też, że inni zawsze będą o tym pamiętać. Jeśli masz ochotę, najbardziej strategiczne miejsca oznacz po prostu etykietami, tak, jak oznaczasz pieprz czy sól w kuchni. Warto jednak pamiętać, że wypracowywanie nowych nawyków trwa około 2 miesięcy, więc przyda się cierpliwość.

