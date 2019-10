Mówisz do nastolatka zdecydowanym tonem? Popełniasz błąd

Nastolatki, podobnie jak młodsze dzieci, reagują na komunikaty werbalne i niewerbalne, wysyłane przez rodziców. W komunikacji z dziećmi ważne jest, aby pozwolić nastolatkowi mówić i równie ważne jest, aby uważnie słuchać tego, co mają do powiedzenia. Ta zasada dotyczy właściwie każdej komunikacji. Rodzicom nastolatków często jednak wydaje się, że zdecydowany i stanowczy ton ma lepsze oddziaływanie, ponieważ pokazuje naszą wyższość nad dzieckiem, ale także pewność tego, co mówimy. Tymczasem nowe badania udowadniają, że kiedy chcemy nakłonić do czegoś nastolatka (np. do nauki, posprzątania pokoju), zdecydowanie lepiej użyć tonu wspierającego, a nie nieznoszącego sprzeciwu.

Ton głosu a reakcja nastolatka

W badaniu, którym kierowała dr Netta Weinstein z Cardiff University, wzięło udział ponad 1000 osób w wieku 14–15 lat. Naukowcy losowo przypisali każdego uczestnika do jednej z trzech grup. Następnie odtworzyli w każdej grupie 30 nagranych wiadomości dostarczonych przez matki nastolatków. Słowa wiadomości były identyczne, ale kobiety używały trzech różnych tonów głosu. Wiadomości takie jak „Przeczytasz tę książkę dziś wieczorem” lub „Czas iść do szkoły” były wypowiadane tonem kontrolującym, wspierającym autonomię lub neutralnym.

Następnie dzieci wypełniały ankietę na temat tego, jak się czuli, gdyby ich mama wydała instrukcje w tym konkretnym tonie głosu. Ci, którzy usłyszeli kontrolny ton głosu, zareagowali bardziej negatywnie na instrukcje. I odwrotnie, ci, którzy słuchali matki używającej wspierającego tonu głosu, zareagowali pozytywnie, szczególnie w porównaniu z tymi, którzy słyszeli wiadomości neutralnym tonem głosu.

Badania zostały opublikowane na łamach Developmental Psychology.

