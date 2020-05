Badanie – oparte na odpowiedziach ponad 46 000 uczestników z całego świata – jest pierwszym opublikowanym badaniem pochodzącym z eksperymentu BBC, dotyczącego samotności. Wiek uczestników wahał się od 16 do 99 lat, a wyniki pokazują stały spadek samotności w miarę starzenia się ludzi. Na podstawie ustaleń młody mężczyzna żyjący w indywidualistycznym społeczeństwie – takim jak Wielka Brytania lub USA – częściej zgłasza, że ​​czuje się samotny niż starsza kobieta w społeczeństwie kolektywistycznym – takim jak Chiny czy Brazylia.

„Wbrew oczekiwaniom ludzie samotność nie jest problemem wyjątkowym dla osób starszych” – powiedziała profesor Manuela Barreto z University of Exeter. „W rzeczywistości młodsi ludzie zgłaszają większe poczucie samotności. Ponieważ samotność wynika z poczucia, że ​​więzi społeczne nie są tak dobre, jak to pożądane, może to wynikać z różnych oczekiwań młodszych i starszych osób. Odkryty przez nas wzór wiekowy utrzymuje się w wielu krajach i kulturach”.

Wiek, płeć i kultura mogą przewidzieć, czy będziesz samotny

Profesor Pamela Qualter z University of Manchester powiedziała: „Jeśli chodzi o płeć, istniejące dowody są mieszane. Istnieje świadomość, że przyznanie się do poczucia samotności może być szczególnie piętnujące dla mężczyzn. Jednak, gdy tego słowa nie używa się w testach, mężczyźni czasami zgłaszają większą samotność niż kobiety. Właśnie to znaleźliśmy”.

Korzystając z odpowiedzi ankietowych z 237 krajów, wysp i terytoriów, naukowcy byli w stanie przeprowadzić bezprecedensową analizę różnic kulturowych.

„Jest to szczególnie ważne, ponieważ dowody różnic kulturowych w samotności są bardzo zróżnicowane, a kultura może wpływać na rzeczywiste i pożądane interakcje społeczne w przeciwnych kierunkach” – powiedział profesor Barreto. Ponadto można argumentować, że przyznanie się do poczucia samotności jest również bardziej piętnujące w społeczeństwach indywidualistycznych, w których oczekuje się od ludzi samodzielności i autonomii.

W świetle pandemii COVID-19 profesor Barreto powiedziała, że należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak zmiany społeczne mogą wpływać na młodych ludzi.

Czytaj także:

Jak zwiększyć poziom szczęścia na kwarantannie? Radzą naukowcy