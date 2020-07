Wypalenie rodzinne – co to jest i dlaczego pojawia się w czasie pandemii?

Skąd wiesz, że doświadczasz wypalenia rodzinnego w wyniku pandemii COVID-19? Dr Pavan Madan,certyfikowany psychiatra dzieci i młodzieży w Community Psychiatry, wyjaśnił, że należy zwrócić uwagę na trzy główne objawy. Są to:

uczucie fizycznego lub emocjonalnego wyczerpania

niemożność radzenia sobie ze zwykłymi zadaniami

łatwe wpadanie w nerwy

To objawy, które może odczuwać duża liczba osób. Ponadto, pomimo faktu, że ludzie są w domu i pozornie mają cały czas w swoich rękach, to niewytłumaczalne zmęczenie staje się powszechnym zjawiskiem. Dr Madan powiedział: „Chociaż nie ma jasnych danych, ankieta z 2018 r. wykazała, że połowa wszystkich rodziców doświadcza wypalenia zawodowego – i tak było już przed pandemią”. Biorąc pod uwagę teraz wyższy wskaźnik wspólnoty rodzinnej, oczywiste jest, że liczby te są znacznie wyższe, szczególnie w przypadku samotnych rodziców.

Jak walczyć z wypaleniem rodzinnym?

„Wypaleniu można zapobiec dzięki lepszej równowadze między czasem rodzinnym a czasem pracy” – powiedział Madan. „Rodzice muszą rozważyć techniki radzenia sobie ze stresem w pracy i dążyć do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” – powiedział Madan. W kontaktach z dziećmi, które mogą zachowywać się inaczej w wyniku stresu związanego z pandemią, sugeruje, aby rodzice próbowali zastosować zachęty i pozytywne wzmocnienie. Osoby w rodzinach z dwoma rodzicami mogą sobie nawzajem pomagać, dając sobie od czasu do czasu przerwy w obowiązkach domowych i wychowawczych.

Samotni rodzice mają trudniej

Dla samotnych rodziców, którzy nadal pracują, a obecnie nie mają normalnej opieki nad dziećmi, pandemia może oznaczać więcej do zrobienia i mniej możliwości samodzielnej opieki niż kiedykolwiek wcześniej. „W gospodarstwie domowym dla dwóch rodziców podział zadań pozwala każdemu rodzicowi na uzyskanie pewnej ulgi, ale gospodarstwa domowe dla samotnych rodziców zazwyczaj same podejmują się tych wszystkich zadań, co może absolutnie przyspieszyć wypalenie” – wyjaśniła Prairie Conlon specjalistka ds. zdrowia psychicznego. W przypadku samotnych rodziców w pandemii nie ma partnera, który pomógłby w podziale obowiązków. Wynik może łatwo doprowadzić do wypalenia rodzinnego.

