Naukowcy: Wspólne doświadczenia religijne zbliżają pary

Według badania opublikowanego przez Journal of Psychology of Religion and Spirituality wspólne uczęszczanie na wydarzenia religijne ze swoim partnerem może pomóc wzmocnić twoje małżeństwo. Naukowcy odkryli również, że partnerzy, którzy początkowo nie identyfikowali się jako bardzo religijni, ale często razem zajmowali się wspólnym hobby lub zajęciami, zwiększali swój wspólny udział w życiu duchowym.

„Angażowanie się we wspólne hobby i znajdowanie rzeczy, które można robić razem, jest ważne pomaga wzmocnić związek(...) Wiem, że moi dziadkowie nie mogą się doczekać wspólnych zajęć związanych z kościołem” – powiedziała główna autorka Victoria King, badacz z tytułem doktora w Centrum Badań Rodzinnych UGA.

Badania nad religijnością par

W badaniu obserwowano 371 par, z których większość pozostawała w związku małżeńskim przez około 30 lat. Mierzono poziom religijności partnerów i jak często uczęszczali na nabożeństwa. Zbadali również, jak często pary uczestniczyły wspólnie w innych zajęciach, takich jak między innymi spacery, przejażdżki rowerowe, weekendowe wyjazdy bez dzieci. Dodatkowo pytano, jak bardzo są zadowoleni ze związku małżeńskiego oraz z ogólnego zadowolenia ze stanu małżeństwa.

Ustalenia pokazały również, że czynnikiem sprawczym często były żony. To one zgłosiły, że są bardziej religijne i nakłaniają mężów do większego zaangażowania w kościół. Poprzednie badania wykazały, że wraz z wiekiem znaczenie religii w ich życiu często wzrasta. Ponieważ większość religii kładzie nacisk na świętość małżeństwa i rodziny, religijne pary mają większą motywację do przejścia razem przez życie.

